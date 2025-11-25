El PP critica que el Gobierno está "aislado" en "su negativa a impulsar el tercer carril en la zona Este"

Carmona advierte de que "si su pretensión es que Málaga se ahogue, está haciendo todos los méritos"

TORROX (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido este martes al Gobierno de España que "se dé cuenta de que se ha quedado solo, aislado, en su negativa a impulsar actuaciones que mejoren la movilidad en la provincia, como el necesario tercer carril en la zona Este" y ha dicho que "si su pretensión es que Málaga se ahogue, está haciendo todos los méritos".

Así lo ha expuesto durante una visita a Torrox (Málaga) junto al alcalde del municipio, Óscar Medina, al tiempo que ha señalado que "el atasco continuo y permanente que sufren los malagueños en el tramo oriental de la A-7 dura ya demasiado tiempo y no tiene ninguna propuesta de solución por parte del Ejecutivo de Sánchez y Montero".

También ha advertido de que los malagueños "no le podemos agradecer nada al Gobierno de Sánchez y Montero porque no ha hecho absolutamente nada" y ha agregado que "llevamos siete años de vacío, sin inversiones para la provincia".

Así, ha subrayado que a la falta de Presupuestos Generales del Estado desde 2023, "se suma la estrategia ya no sólo de no destinar inversiones a Málaga, sino de ahogar el crecimiento de nuestra provincia".

De igual modo, el dirigente 'popular' ha acusado "la falta de planificación" del Ejecutivo socialista, cuestionando "cómo es posible que el Gobierno central no haya proyectado ni una sola infraestructura en una de las provincias que más crecen de España y que más dinamismo económico presentan; uno de los territorios que más empresas crea de nuestro país y que también está a la cabeza en el crecimiento de autónomos y en atracción de inversión extranjera", ha enumerado.

Carmona ha afirmado que la reclamación del tercer carril al Gobierno desde Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria hasta la capital para evitar los atascos "no es una petición del PP, sino un clamor ciudadano". "El PSOE está maltratando a los malagueños con su inacción y su nefasta gestión en materia de movilidad", ha apostillado.

En este punto, ha recordado que el tramo oriental de la A-7 "soporta una intensidad de 100.000 vehículos diarios" y ha incidido en que "hablamos de una vía absolutamente colapsada ya prácticamente a cualquier hora y cualquier día de la semana".

"Desde el Partido Popular creemos que el tercer carril es imprescindible, igual que lo es la adopción de medidas urgentes y transitorias para descongestionar el tráfico, como la creación de carriles reversibles y de unidades rápidas de respuesta ante los alcances", ha explicado.

Asimismo, el dirigente 'popular' ha reprochado al Ministerio que "despreciara" el estudio presentado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria para actuar en los siete enlaces más problemáticos de la zona Este y ha criticado que "al insultar a las administraciones locales y decirles que se metan en sus competencias, obvian que sus competencias también son los vecinos de todo el eje litoral de la Axarquía, que puedan tener una movilidad razonable y no tengan que estar permanentemente atascados".

En este sentido, Carmona se ha hecho eco de la petición de Torrox para la creación de un segundo acceso al municipio desde la autovía. "No podemos esperar nada de la diputada nacional Mari Nieves Ramírez, ni del Partido Socialista, porque no tienen presupuestos y, si anuncian algo, resulta que es otra mentira más que luego no se materializa en nada, sólo en estudios", ha apostillado.

Por último, el secretario general provincial ha criticado que "estamos viendo que no viene ni un solo euro en materia de infraestructuras a nuestra provincia" y ha recordado cómo la Junta "asumió el desdoblamiento de los accesos hacia Alhaurín de la Torre o cómo el propio Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha ejecutado obras que no son de su competencia por la desidia del Gobierno de España".