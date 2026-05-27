El PP de Málaga culpa al Gobierno central de "falta de respuestas ante la saturación de red eléctrica"

Archivo - El secretario general del PP de Málaga y presidente del PP de la localidad malagueña de Antequera, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha advertido este miércoles de que "la falta de respuesta del Gobierno de España ante la saturación de la red eléctrica en Andalucía y, en concreto, en Málaga, es ya el gran tapón para construir nuevas promociones de vivienda".

Carmona ha criticado que el Ejecutivo central "lleva años sin gobernar, sin atender los problemas de los malagueños porque está centrado en resolver sus propios problemas" y ha tachado al PSOE de "hipócrita", al afear a los dirigentes socialistas que "cojan la pancarta para pedir soluciones ante la falta de oferta que contribuye a equilibrar el mercado cuando actualmente mantienen paralizadas más de 25.000 viviendas en la provincia por este déficit energético".

El dirigente 'popular' ha destacado que la red de distribución eléctrica de Málaga presenta un nivel de ocupación que supera el 99% de su capacidad, lo que se traduce en la imposibilidad de admitir nueva demanda en la mayoría de los nodos. "En la práctica, esto significa que la red está tan saturada que lleva meses afectando al desarrollo de proyectos residenciales y también empresariales", ha explicado.

Sin embargo, ha añadido, "el Gobierno socialista no ha movido ni un dedo para hacer frente a esta situación, que parte de un claro agravio a Andalucía, que registra un déficit estructural del 40% en la red de transporte eléctrico respecto a la media española. Una vez más, somos los últimos para el Ejecutivo de Sánchez", ha subrayado.

"Estamos hablando del mismo PSOE que, más de un año después del gran apagón, no ha sido capaz de ofrecerle a los españoles una explicación sobre lo que pasó, generando incertidumbre y ahuyentando inversiones", ha abundado, y ha afirmado que el problema en Málaga es "muy serio", ya que la provincia cuenta con el 100% de sus subestaciones de distribución saturadas.

Por último, Carmona ha destacado que la denegación sistemática de permisos de acceso a la red ha convertido la falta de infraestructura eléctrica en "el principal obstáculo para el desarrollo de Málaga", a lo que se suma el déficit de infraestructuras de competencia estatal, como las relativas al transporte, por el "abandono inversor del Gobierno de Sánchez a esta provincia desde hace ocho años", ha concluido.