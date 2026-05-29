PP de Málaga reivindica "la libertad y la democracia" frente a quienes "sacaban tajada de la narcodictadura" de Maduro

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, durante una reunión con una treintena de empresarios venezolanos en la provincia - PP

MÁLAGA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha reivindicado este viernes, durante una reunión con una treintena de empresarios venezolanos en la provincia, que "si hay una formación que defiende la libertad y la democracia es el Partido Popular, frente a quienes veían en la narcodictadura de Maduro un negocio y la manera de sacar tajada".

Así lo ha expuesto en rueda de prensa junto al secretario general provincial, José Ramón Carmona, el vicesecretario de Málaga Productiva, Carlos Conde, y la candidata a las elecciones autonómicas y representante de la comunidad venezolana en Málaga Amalia Liñan, donde ha agradecido a "los emprendedores del país hermano su contribución a nuestra economía y a la creación de empleo".

Además, ha subrayado que "vosotros vinisteis aquí huyendo del régimen, que no os permitía iniciar vuestro modelo de negocio, mientras que un ex presidente del Gobierno de España como Zapatero hacía caja de esa opresión", un hecho que ha calificado como "doloroso".

Así, ha afirmado que desde la formación "vamos a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los derechos de los venezolanos allí y aquí, además de seguir denunciando cada situación de abuso que se genere a costa de Venezuela" y ha alegado que los españoles "no pueden permanecer indolentes ante todo lo que está ocurriendo; tienen que ser conscientes de que lo que pasa hoy allí tiene un origen y no dista tanto de lo que está pasando hoy en España".

"Muchos de estos empresarios salieron huyendo de esa narcodictadura de Venezuela y vinieron buscando nuevas oportunidades y un futuro mejor, pero aquí están viendo cómo hay un Gobierno que ampara, que da respaldo e incluso que tiene como máximo asesor a un ex presidente que, ya es que tenga afinidad ideológica, sino que presuntamente tenía negocios vinculados al régimen de Maduro", ha explicado.

En este punto, Navarro ha criticado el "doble ataque" del Gobierno de España a este colectivo, bien por amparar e incluso por tener vínculos con Maduro y también por ese "machaque fiscal" que sufren, como cualquier otra pyme o empresa de nuestro país, marco en el que ha destacado las 100 subidas de impuestos y cotizaciones aplicadas por Sánchez desde que es presidente.

Así, Navarro ha señalado "el afán recaudatorio" del Ejecutivo socialista y ha afirmado que "la brecha entre lo que se recauda del conjunto de los ciudadanos y del bolsillo de todos los que crean economía y empleo y lo que se invierte es cada vez mayor", punto en el que ha recordado que la provincia ingresó a las arcas estatales más de 6.300 millones de euros en impuestos el pasado año.

La presidenta del PP malagueño ha criticado "el abandono inversor" del Gobierno de Sánchez tanto en materia de movilidad, como de vivienda, agua y seguridad, y ha advertido "del déficit energético y cómo ayer mismo conocíamos que una gran empresa abandonaba la idea de implantarse en Málaga por la falta de infraestructura eléctrica, una situación que, de alguna manera, también afecta a las pequeñas y medianas empresas y al tejido productivo", ha apostillado.

Por último, Navarro ha agradecido a estos emprendedores venezolanos su "apuesta" por Andalucía y por Málaga en lugar de otros destinos para desarrollar su proyecto de vida y, con ello, "contribuir con su patrimonio, con su sacrificio y con su esfuerzo a crear economía y que tengamos mejores servicios y una mejor calidad de vida", ha concluido.