PP pide explicaciones a Puente sobre el "triple aislamiento ferroviario" a los vecinos de la Serranía de Ronda

Archivo - El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en una imagen de archivo. - PP MÁLAGA - Archivo

CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha exigido este miércoles explicaciones al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el "triple aislamiento ferroviario" a los vecinos de la Serranía de Ronda y ha precisado que "a la falta de información sobre los desprendimientos que mantienen cortada la línea Algeciras-Ronda-Antequera y los recortes de frecuencia a los trenes de Ronda desde la pandemia, se suma cobrar los vecinos por un servicio que no presta".

"Es la gota que colma el vaso", ha dicho Carmona, en una visita a El Colmenar-Estación de Gaucín, junto al alcalde-presidente de la ELA, Acacio Sánchez, y los regidores de Cortes de la Frontera y Gaucín, José Antonio Zurera y Pedro Godino, donde ha subrayado que "la desconexión de la línea ferroviaria Algeciras-Ronda-Antequera es menos famosa que el corte del AVE a Málaga, pero el resultado es el mismo": "mantiene aislados a cientos de vecinos de estos municipios, muchos de ellos de edad avanzada".

Así, ha lamentado que Renfe "desatienda las paradas de Estación de Gaucín y Cortes de la Frontera, de manera que los vecinos compran allí el billete, pero se ven obligados a desplazarse por sus propios medios hasta Gaucín para coger el autobús que les llevará hasta Ronda mientras se mantienen estos trabajos".

"Renfe les cobra 6,25 euros en esa estación, pero no les ofrece alternativa para llegar hasta Gaucín, de manera que estos usuarios tienen que recorrer trece kilómetros en coche o en taxi para coger el autobús; inaudito", ha subrayado el dirigente 'popular', quien ha ironizado, asegurando que es "sin duda, la etapa dorada del tren".

Según ha señalado, "muchos vecinos se ven limitados a la hora de hacer su día a día, de trasladarse hasta el hospital comarcal o hasta Ronda para hacer gestiones". "A pesar de que les cobran más de seis euros por el desplazamiento desde esa misma estación, la realidad es que tienen que desplazarse por sus medios hasta Gaucín y, desde allí, un autobús les conecta con Ronda. Díganme ustedes si este es o no el mejor momento del tren de la historia de España", ha insistido.

El dirigente 'popular' ha recordado igualmente que el Ejecutivo de Sánchez mantiene recortadas las frecuencias ferroviarias con Ronda desde la pandemia, hace ya seis años, y ha lamentado que "la situación puede ir a peor", alegando que a las obras actuales por los desprendimientos de febrero se suman los trabajos previstos en materia de electrificación de esta línea, lo que provocará un aislamiento más prolongado de 16 ó 17 meses.

Además, ha incidido en la falta de información por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y ha pedido al ministro Óscar Puente que "dé explicaciones sobre esta situación de abandono, de triple castigo y de insensibilidad con la provincia de Málaga y con los municipios del interior, que ha movido incluso al alcalde-presidente de la ELA a denunciar ante la Guardia Civil a Renfe por cobrar a los vecinos unos servicios que no está prestando y que, a día de hoy, no tienen fecha de restablecimiento".

El dirigente 'popular', junto al alcalde-presidente de la Entidad Local Autónoma (ELA) de El Colmenar-Estación de Gaucín, Acacio Sánchez, y el regidor de Cortes de la Frontera, José Antonio Zurera, ha lamentado que la operadora ferroviaria pública sigue cobran 6,25 euros a unos vecinos que, "para colmo, tienen que regresar desde Ronda por sus propios medios".

"No es de recibo que los usuarios sigan pagando por un servicio que ni siquiera les tiene en cuenta. Cómo es posible que los autobuses que están cubriendo la ruta Algeciras-Ronda-Antequera no se detengan en la Estación Gaucín, ni en Cortes a pesar de cobrar por ese desplazamiento. Lo que está pasando en la provincia de Málaga es inaudito", ha cuestionado.

Ante ello, Carmona ha recalcado que este hecho "es una muestra más del sectarismo del Gobierno en la provincia de Málaga" y ha instado al Ministerio de Transportes a poner sobre la mesa "alternativas que acaben con este nuevo despropósito provocado por su incapacidad para conservar la red ferroviaria malagueña".

"La desconexión férrea no afecta únicamente a la capital. Aquí, en la Serranía, estamos viendo cómo el Gobierno sigue estrangulando a nuestros vecinos por un servicio que ni siquiera presta y que, además, genera un mayor gasto en cada desplazamiento", ha subrayado.

Por ello, Carmona ha exigido "que se habiliten, como mínimo, un autobús o servicio de minibús" para atender las necesidades de los vecinos. "La Serranía no puede seguir padeciendo este abandono ejecutado por el Ministerio de Transportes. Estamos hartos de que el Gobierno trate a los malagueños como ciudadanos de segunda", ha concluido.