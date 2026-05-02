El PSOE critica "la dejadez" en la barriada de La Luz de Málaga y acusa a De la Torre "de dar la espalda a los vecinos"

La viceportavoz municipal socialista, Begoña Medina, junto con vecinos en la barriada de la Luz en Málaga - PSOE

MÁLAGA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha vuelto a criticar "la dejadez" del alcalde, Francisco de la Torre, y del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga en la barriada de La Luz.

La viceportavoz municipal socialista, Begoña Medina, ha señalado en un comunicado que "los vecinos y vecinas nos trasladan su enorme preocupación por el abandono al que el Partido Popular está sometiendo a su barrio". "No entienden por qué Paco de la Torre les está dando la espalda, apenas invierte en su entorno y existe una evidente falta de control sobre los servicios públicos básicos que se prestan", ha agregado.

Estas declaraciones se dan tras una visita a la barriada, junto a residentes, trabajadores y miembros de la directiva de la asociación de vecinos, durante la que Medina ha recogido de primera mano quejas vecinales.

"Esta situación afecta de forma directa a las cerca de 9.000 personas que viven en uno de los barrios más castigados de Carretera de Cádiz. Ellas son las que sufren a diario problemas como el deterioro del arbolado urbano, con el riesgo que conlleva su caída; la falta de personal para la limpieza y el baldeo de las calles", ha agregado.

De igual modo, la viceportavoz municipal del PSOE ha alertado del "peligro" que suponen "las marañas de cables entre bloques, así como aceras levantadas que están provocando caídas, sobre todo entre las personas más mayores".

Además, ha señalado que "lo mismo ocurre con el estado de abandono de los pocos parques y jardines con los que cuenta el barrio, que presentan "una imagen de dejadez impropia de una ciudad como Málaga" y "la presencia de ratas debido a la falta de limpieza y a la escasez de medios destinados a la desratización".

Los socialistas, en su labor de "escucha activa en los barrios", han exigido una "intervención inmediata de quienes gobiernan el Ayuntamiento".

"El alcalde tiene que asumir su responsabilidad, gestionar y controlar los servicios municipales para garantizar que los vecinos y vecinas de La Luz vivan en condiciones dignas de salubridad, seguridad y bienestar", ha añadido Medina, al tiempo que ha subrayado que esta situación "no es un caso aislado, sino que refleja una forma de gobernar de espaldas a los barrios, y que se repite en otros puntos de Carretera de Cádiz y en numerosos barrios de Málaga".