El PSOE designa a Mariano Ruiz como portavoz del grupo municipal en Málaga capital

El nuevo portavoz del grupo municipal del PSOE en Málaga capital, Mariano Ruiz, en la Comisión Ejecutiva Provincial. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Provincial (CEP) del PSOE de Málaga ha aprobado este lunes el nombramiento de Mariano Ruiz como portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga.

Tras la salida de Dani Pérez del Consistorio para iniciar una nueva etapa como parlamentario andaluz, el PSOE ha designado al nuevo portavoz y a la dirección del grupo, han informado en una nota los socialistas.

De esta forma, la dirección del grupo municipal socialista estará integrada por Mariano Ruiz como portavoz, Carmen Martín como viceportavoz y Pablo Orellana como secretario de grupo.

Según han señalado, con estos nombramientos, el PSOE de Málaga abre una nueva etapa en el grupo municipal de la capital "con el doble objetivo de fiscalizar la labor del equipo de gobierno y contribuir a la construcción de un nuevo proyecto político", han subrayado.

Por otro lado, la dirección provincial del PSOE de Málaga también ha aprobado la convocatoria de una asamblea en la agrupación socialista de Fuengirola para elegir a un nuevo secretario general tras la marcha de Carmen Segura.

Al respecto, han recordado que la que ha sido secretaria general del PSOE de Fuengirola y portavoz socialista en el municipio durante los últimos años anunció recientemente su decisión de dejar la política por motivos de salud.

Por último, la dirección provincial del PSOE de Málaga ha decidido prorrogar la gestora que el pasado mes de diciembre asumió la dirección del partido en Torremolinos. Seguirá presidida por Marisa Bustinduy y, además, se ha aprobado la incorporación de Pedro Ranea como vocal, en sustitución de Daniel Moreno.

De esta forma, queda integrada por Marisa Bustinduy como presidenta y por Pedro Ranea y Leticia Teboul como vocales.