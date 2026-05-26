El PSOE exige la creación de una red de refugios climáticos y de sombras en parques infantiles y colegios de Málaga

La viceportavoz socialista, Begoña Medina, en el Parque de Huelin, junto a vecinos de la zona y las directivas de la asociaciones de vecinos Torrijos y de mayores de Huelin. - PSOE

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga propondrá en el pleno del próximo jueves la creación de un plan municipal de refugios climáticos infantiles y zonas de sombra destinado a parques infantiles, patios escolares y espacios públicos frecuentados por menores, puesto que "más del 60% de los parques infantiles no tienen zonas de sombra".

Así lo ha expresado la viceportavoz socialista, Begoña Medina, en una rueda de prensa celebrada en el Parque de Huelin, junto a vecinos de la zona y las directivas de la asociaciones de vecinos Torrijos y de mayores de Huelin.

Medina ha asegurado, citando estudios de la Universidad de Málaga, que "los veranos en la ciudad son ya hasta cuarenta días más largos que en décadas anteriores".

Ante ello, desde el PSOE se advierte de que "muchos parques y patios escolares de los barrios siguen siendo auténticas planchas de hormigón expuestas al sol, impracticables durante las horas centrales del día".

Así, ha añadido, "sin toldos para aislar del sol más del 60% de los parques infantiles, es normal que a las 10,00 horas los toboganes quemen". Además, Medina ha calificado de "engaño" el anuncio de los 85 corredores verdes realizado por el Consistorio, "evidenciando que muchas supuestas zonas de confort climático no cumplen con servicios mínimos".

De hecho, ha dicho, en el parque de Huelin "no hay aseos públicos abiertos, mientras que en muchos otros no hay disponibilidad de agua ni de sombra".

Asimismo, la socialista ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "a cumplir con la ley de bioclimatización de los colegios públicos".

"Los menores están sufriendo olas de calor en aulas sin climatizar, una desprotección que se extenderá a los inminentes campamentos de verano si no se instalan sombras en los patios", ha señalado. También ha reclamado incrementar de urgencia la masa arbórea de la capital, "pasando de los 110.000 árboles actuales a más de 200.000 para combatir las temperaturas de 40 grados".