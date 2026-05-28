El PSOE de Málaga agradece a Pérez "su trabajo, compromiso y dedicación" tras despedida como portavoz en Ayuntamiento

El secretario general del PSOE en Málaga, Josele Aguilar y el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha agradecido a Daniel Pérez su "trabajo, compromiso y dedicación" tras su despedida como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga.

Aguilar ha destacado en un comunicado "los once años de dedicación de Pérez a la ciudad de Málaga y a la defensa del proyecto de los socialistas en la capital". "Dani Pérez ha trabajado durante todos estos años con entrega, cercanía y compromiso para mejorar la vida de los malagueños y las malagueñas", ha señalado.

En este sentido, el secretario general de los socialistas malagueños ha subrayado que Pérez "ha sentado las bases del cambio en Málaga capital" y ha afirmado que el proyecto de cambio para la ciudad se va a construir sobre "la base de su trabajo, de su esfuerzo y de su compromiso".

Asimismo, Aguilar se ha mostrado convencido de que Pérez "va a desempeñar un papel importante en el Parlamento de Andalucía defendiendo los valores socialistas, la igualdad, la justicia social y los intereses de Málaga".

"El PSOE de Málaga quiere reconocer públicamente su labor al frente del grupo municipal socialista y agradecerle todos estos años de dedicación a la ciudad. Dani Pérez ha sido y seguirá siendo una referencia para el socialismo malagueño", ha concluido