El PSOE de Málaga exige a De la Torre que "deje de tomar decisiones a espaldas" de los vecinos de Carretera de Cádiz

La viceportavoz socialista Begoña Medina. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "deje de tomar decisiones a espaldas de los vecinos", en este caso en el distrito Carretera de Cádiz". "La ciudadanía está harta de ver cómo se les miente y se ejecutan distintas actuaciones que afectan a su vida diaria sin contar con su opinión. Como ha pasado con la remodelación y el cambio de ubicación de los contenedores en el entorno de calle Ayala con la avenida Ingeniero José María Garnica", ha criticado la viceportavoz socialista Begoña Medina.

Así, según ha subrayado la formación en una nota de prensa, tras realizar una visita a este entorno de Carretera de Cádiz junto al presidente de la mancomunidad de vecinos, Medina ha manifestado el malestar existente entre los residentes, "que no han sido tenidos en cuenta en ningún momento" pese a tratarse de una intervención que afecta directamente a su día a día y a la movilidad en el entorno.

"Desde el grupo socialista llevamos tiempo criticando esta forma de actuar del Ayuntamiento, que vuelve a imponer decisiones sin diálogo ni participación vecinal", ha afirmado.

La viceportavoz socialista ha insistido en que cualquier actuación urbanística o modificación del mobiliario urbano debe contar previamente con la opinión de los vecinos y vecinas.

"La política de reciclaje y de recogida de residuos es importante, pero también lo es garantizar que las decisiones municipales se adopten escuchando a quienes viven en los barrios", ha señalado.

Asimismo, Medina ha advertido de las consecuencias que ya está teniendo la modificación realizada en calle Ayala, donde, según explica, se han eliminado una serie de alcantarillas y se han abierto nuevos sumideros para la recogida de aguas pluviales.

"Todo apunta a que estas medidas no van a resolver el problema, ya que las nuevas aperturas son demasiado pequeñas y los vecinos están muy preocupados", ha indicado. El Partido Popular "no solo actúa a espaldas de los vecinos", sino que también lo hace "sin planificación ninguna".

Ejemplo de ello son las obras de remodelación realizadas en la calle Fernán Núñez, donde "los bancos han sido colocados tan cerca del bordillo, que ya se cimbrean por los golpes recibidos al aparcar vehículos". Lo mismo que ocurre con las zonas verdes que se encuentran "completamente descuidadas" y ocupando gran parte de la acera. "Esto es lo que pasa cuando se toman decisiones de forma unilateral, sin contar con previsión ni planificación. Le pedimos al equipo de gobierno que deje de gastar dinero público para obras mal ejecutadas que al poco tiempo que tienen que ser arregladas y que atienda las demandas vecinales", ha concluido Begoña Medina.