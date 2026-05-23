El PSOE municipal exige "actuaciones urgentes" y "un plan de inversión" ante el "abandono" del barrio de Sixto de Málaga

La viceportavoz municipal socialista, Begoña Medina, junto a vecinos de Sixto - PSOE

MÁLAGA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha exigido al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "actuaciones urgentes" y un plan de inversión para la barriada de Sixto, tras constatar "el estado de abandono que sufren sus calles e infraestructuras".

Así lo ha expresado la viceportavoz socialista, Begoña Medina, que ha advertido de la situación tras visitar la zona junto a una veintena de residentes, tomando nota de sus reclamaciones.

Medina ha detallado una larga lista de "deficiencias", que incluyen "la falta de personal de limpieza y baldeo, la presencia de ratas en parques infantiles, los malos olores derivados de un alcantarillado sin mantenimiento y la ausencia de poda en el escaso arbolado del barrio".

Además, ha alertado en un comunicado sobre "la peligrosa maraña de cables" aéreos que supone un riesgo real de incendio, algo que ya se ha producido en dos ocasiones recientemente, así como "la urgencia de asfaltar las calles y arreglar el acerado donde los vecinos sufren caídas frecuentes".

"Exigimos al alcalde de la ciudad que no mire para otro lado, que escuche a los vecinos de la barriada de Sixto, que se invierta y que se actúe", ha reclamado Medina, al tiempo que ha subrayado que "no podemos tener una Málaga de dos velocidades".

Por un lado, "una Málaga donde se ven los grandes titulares del alcalde en grandes fotos y otra Málaga, la de los barrios abandonados como el barrio de Sixto". Por su parte, los propios vecinos han alzado la voz para "visibilizar el deterioro diario de su entorno".