Rafael Urquizar mostrará sus diseños en Semana de la Moda de París con apoyo de Ayuntamiento y Málaga de Moda

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diseñador malagueño Rafael Urquizar mostrará su nueva colección 'Vertige' en la Semana de la Moda de París y será apoyado por el Ayuntamiento de Málaga y por la Diputación Provincial, a través de su marca 'Málaga de Moda'.

El desfile tendrá lugar el día 7 de marzo en el Hôtel Le Marois de la capital francesa y mostrará una treintena de diseños correspondientes a la colección Otoño-Invierno 2026/27.

Así se ha dado a conocer este jueves durante la presentación del desfile a la que han asistido la concejala delegada de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez de Siles; el diseñador, Rafael Urquizar, y la diputada de Desarrollo Económico Sostenible y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González.

Desde el Consistorio han señalado que apoya el talento del diseñador malagueño Rafael Urquizar que participará con su firma en la Semana de la Moda de París, donde Urquizar presentará su colección 'Vertige' con el respaldo del Ayuntamiento de Málaga y de la Diputación Provincial, a través de su marca Málaga de Moda. El desfile contará también con la colaboración de la Escuela Profesional Antonio Eloy, Instituto Idem y la firma Cava La Vie en Rose.

APOYO A LA INDUSTRIA DE LA MODA LOCAL

Desde el Ayuntamiento han recordado se ha prestado apoyo a diversas iniciativas para impulsar a las empresas de moda locales, al empleo que genera el sector y a la proyección de la ciudad como generadora de talento. Así, se ha colaborado en la realización de eventos como la 'Pasarela Larios Málaga Fashion Week', que este año celebrará su decimoquinta edición, la Feria Internacional de Moda Flamenca (FIMAF) o la Pasarela de Moda Flamenca 'Con 2 lunares', entre otras.

Con este tipo de acciones, el Área de Comercio promueve el sector de la moda en el marco del respaldo municipal al tejido productivo malagueño. Asimismo, se pretende poner en valor el trabajo de la industria local de la moda y el diseño para impulsar las ventas de estos productos y promocionar el talento profesional y emprendedor, tal y como se recoge en el compromiso del programa de Gobierno para el período 2023-2027.

Por su parte, la diputada ha destacado la apuesta de la Diputación por impulsar la moda malagueña más allá de la provincia. "Es fundamental apoyar a creadores malagueños adheridos a Málaga de Moda y brindarles la oportunidad única de participar en este tipo de eventos para promocionar, comercializar e internacionalizar su marca", ha explicado González.

Para esta cita en París, Urquizar presentará una serie de diseños concebidos como una propuesta completa que refuerza el lenguaje del atelier: construcción, precisión y una elegancia depurada llevada al terreno internacional.

Tal y como explica su creador, "la colección plantea el vértigo no como miedo, sino como impulso: una fuerza que desestabiliza para transformar".

En este sentido, el universo creativo de 'Vertige' se articula en tres ejes: "Suspensión con siluetas en un estado de flotación contenida, volúmenes que envuelven y líneas que tensan el cuerpo, evocando un equilibrio frágil; profundidad donde la materia se muestra con espesor emocional, texturas y superficies que absorben la luz y la devuelven fragmentada, construyendo paisajes de sombra y fulgor; y precisión couture, con la estructura como ancla, con cinturas marcadas, cortes nítidos y acabados artesanales que dialogan con la alta costura de los años cincuenta desde la disciplina, no desde la nostalgia".

"El resultado es un universo donde el temblor se transforma en elegancia, y la incertidumbre en una estética poderosa y consciente", matiza Urquizar que ha adelantado que será fiel a su estilo con "una propuesta que prioriza la construcción, la forma y el valor del trabajo artesano".