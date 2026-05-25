Salado reclama mejoras para la financiación local de Málaga en una reunión con la Comisión de Diputaciones de la FEMP

El presidente de la Diputación de Málaga y de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias, Francisco Salado, en Valencia - DIPUTACIÓN DE MÁGA

VALENCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Salado, ha presidido este lunes en Valencia una reunión de este órgano para, entre otras cuestiones, reclamar la defensa de la autonomía local y la mejora de la financiación local.

De este modo, la Comisión ha tomado conocimiento del acuerdo del Consejo Municipalista Andaluz que, sobre esta cuestión, se adoptó en junio del año pasado. En este documento se señalaban cuestiones como la necesidad de reformar el sistema de financiación local junto a la autonómica, la revisión del sistema de Participación en los Ingresos del Estado (PIE), que se reconozca a las entidades locales una mayor autonomía normativa en tributos o que se revise el uso del remanente y del superávit municipal.

Salado ha incidido en el papel "fundamental" que desempeñan los gobiernos provinciales en el desarrollo y el progreso de España, "apoyando a los ayuntamientos en sus iniciativas, coordinando y liderando proyectos supramunicipales o ejerciendo competencias cruciales como la gestión de emergencias, la recogida y tratamiento de residuos o la gestión integral del agua en los pequeños pueblos".

Por todo ello, ha subrayado "la urgencia de mejorar la financiación local y de las diputaciones, que llevan muchos años infrafinanciadas".

Durante la jornada de trabajo, la Comisión ha aprobado tres puntos: la propuesta de modificación de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local: habilitación expresa de la colaboración supramunicipal para la mejora de expedientes sujetos a informes sectoriales; y la propuesta de modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: habilitación de instrumentos de financiación combinada mediante la creación de fondos sin personalidad jurídica por Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulares.

Y por último, la propuesta de modificación de la Ley de Contratos del Sector Público: regulación expresa de los contratos de impacto social como modalidad contractual orientada a resultados verificables.

La FEMP es la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, y agrupa a 7.410 ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares, que representan más del 95% de los gobiernos locales españoles.