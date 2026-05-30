La Térmica Málaga inaugura la muestra de Ryan Schneider y celebra una nueva edición de RED Friday y ANCÁ. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, La Térmica, presenta su programación cultural para la semana del 2 al 8 de junio con una agenda marcada por tres grandes hitos culturales que reunirán arte contemporáneo, música en directo y actividades familiares.

La inauguración de la exposición 'Murmuración' del artista estadounidense Ryan Schneider, una nueva edición de RED Friday y de Ancá La Térmica centran una programación que se completa con propuestas formativas, talleres creativos y actividades vinculadas a la tecnología, el diseño y el aprendizaje artístico.

Así lo han informado desde la Diputación en una nota, en la que precisado que las actividades comenzarán el jueves 4 de junio con la inauguración de 'Murmuración', la nueva exposición del artista estadounidense Ryan Schneider, resultado de una residencia artística de dos meses desarrollada en La Térmica y comisariada por Mármol&Fa.

La muestra reúne una serie de obras creadas específicamente durante la estancia del artista en Málaga y propone un recorrido escultórico profundamente conectado con los materiales naturales, la espiritualidad y los paisajes del desierto de Mojave, entorno en el que Schneider vive y trabaja actualmente.

Sus piezas, realizadas en madera, piedra, bronce y oro, combinan referencias al modernismo europeo, la mitología y las formas arquetípicas en una práctica artística marcada por la exploración material y la dimensión meditativa de la escultura contemporánea. La inauguración será a las 20,00 horas en la Sala 017 y podrá visitarse hasta el 13 de septiembre.

La programación continuará el viernes 5 de junio con una nueva edición de RED Friday, el ciclo multidisciplinar de La Térmica. La cita reunirá conciertos, sesiones DJ y performances en una jornada que se desarrollará desde las 18,00 hasta las 00,00 horas.

Encabezando el cartel estará Pablopablo, una de las figuras más destacadas de la nueva escena musical española, que llega a La Térmica presentando 'Canciones En Mi', un trabajo que consolida su evolución artística y su versatilidad como compositor, productor y letrista. El evento contará además con las actuaciones de Curro, Kokoshca y Rachid B, así como sesiones de Carol DJ, Miguel Payda y Miqui Brightside.

La programación de RED Friday incluirá también propuestas performativas como 'A tempo do furia', de Manu Egozkue y Javiera Paz, y 'No se puede odiar a una madre', de María Luisa Tomás y Mirian Jordam, reforzando la apuesta del proyecto por el diálogo entre música, performance y creación contemporánea. Una edición más se cuenta con la colaboración de Málaga de Moda, y sus 'Cápsulas de Moda', y el apoyo de Cervezas Victoria.

Las entradas online estarán disponibles el miércoles 3 de junio a las 12,00 horas y de forma presencial a partir del jueves 4 de junio a las 11,00 horas.

El sábado 6 de junio continúa la programación con una de las grandes propuestas de la temporada, la segunda edición de Ancá La Térmica, una jornada gratuita concebida como un espacio de convivencia intergeneracional para disfrutar en familia, con amigos y junto a los vecinos del barrio.

María Rodés será un de las encargadas de poner voz a esta propuesta que transformará los jardines y patios de La Térmica en un gran espacio lúdico y cultural con juegos tradicionales, talleres creativos, música, performances, zonas de descanso y una selección de foodtrucks.

Entre las actividades programadas destacan también las sesiones de Mucha Movida y NUNO, el espectáculo de circo 'Koroko' y el Karaoke Gestual dirigido por Alejandro Morales. En esta edición, Ancá adaptará su horario a la temporada estival y se celebrará de 17,00 a 23,00 horas.

Las entradas online estarán disponibles el lunes 1 de junio a las 12,00 horas y de forma presencial a partir del martes 2 de junio a las 11,00 horas.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CREATIVIDAD

La agenda semanal incluye además distintas actividades formativas y talleres dirigidos a públicos diversos. Entre ellas destacan las clases de 'Baile swing' organizadas por Málaga Swing los días 2 y 4 de junio, centradas en la difusión de esta cultura musical y social a través del Lindy Hop y otros estilos vinculados al swing norteamericano.

La programación continuará el 3 de junio con el curso de 'Arte + Diseño de Pintura Decorativa' impartido por Elena Nuez (Bicocacolors), dedicado a técnicas pictóricas y procesos creativos contemporáneos.

El jueves 4 de junio se celebrará también una nueva edición del 'Taller de collage creativo', propuesta centrada en la experimentación artística, el juego visual y el collage como herramienta de expresión contemporánea.

La oferta formativa vinculada a creatividad y tecnología se completará con distintas actividades de La Térmica Mini organizadas junto a EducaGamer, entre ellas 'Animación, arte y diseño gráfico para manga, anime y videojuegos', prevista para el 5 de junio, y una nueva sesión de 'Programación de videojuegos con Roblox y Unity' el 6 de junio, donde niños y adolescentes podrán acercarse al modelado 3D, el diseño digital y la programación informática.

Asimismo, el sábado 6 de junio tendrá lugar una nueva jornada del 'Máster Robótica Educativa Galilei Kids', propuesta destinada al aprendizaje tecnológico y al desarrollo creativo mediante herramientas de robótica educativa adaptadas a público infantil y juvenil.

En la página web de La Térmica (www.latermicamalaga.com) pueden consultarse horarios, entradas, inscripciones y toda la programación completa de actividades.