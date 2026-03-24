De la Torre dice que sería "razonable" que PP repitiera resultados en la provincia de Málaga

Archivo - El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este martes la convocatoria de elecciones autonómicas y ha señalado que "sería razonable" que el PP en la provincia repita resultados. "Repetirlo, al menos, mejorarlo es difícil, pero repetirlo en la provincia sería razonable", ha señalado.

Así lo ha señalado De la Torre tras ser cuestionados por los periodistas, al tiempo que ha añadido que "si me hace una pregunta y me obliga a decir por qué razón, la ley me impide que yo diga por qué razón, pero sabe las razones cuáles son: Se ha trabajado mucho y bien", ha añadido.

En relación con qué puede pasar con Vox, ha señalado que confía "mucho en la sensatez de la gente y en el sentido común y esa búsqueda de un gobierno sólido, estable, que eso es importante para Andalucía", ha apostillado.

Por otro lado, De la Torre ha considerado que la convocatoria de elecciones en Andalucía "era esperable". "Sabemos que a partir de las fechas en que estamos, prácticamente la legislatura está cumplida y cualquier día era posible esa convocatoria", ha señalado.

"No es un tema de sorpresa, estamos en un ambiente digamos de saber que las elecciones iban a tener lugar a lo largo del mes de mayo, primeros días de junio, eso era un poco la perspectiva", ha añadido.

Asimismo, ha señalado que "es bueno, como decía el presidente de la Junta --Juanma Moreno--, que Andalucía de cara al verano, de cara a las perspectivas, tanto en España como en Europa, como en el mundo, tenga un gobierno estable, un gobierno sólido y capaz de dar la mejor respuesta a los desafíos y las aspiraciones que los andaluces tienen por delante".

Cuestionado, en concreto, sobre cómo afectará al ámbito municipal y sobre si afectará a inauguraciones, De la Torre ha señalado que "el tema de inaugurar o no inaugurar no tiene mayor trascendencia. Lo importante es hacer cosas, la actividad va a seguir igual".

"Lo único que hay que tener es el respeto a las normas en cuanto a no presumir de que se hace tal o cual cosa, pero, inevitablemente, las cosas están ahí y cuando se termina algo hay que ponerlo en servicio, pues se pone en servicio", ha explicado, precisando que se hace "con un perfil más bajo respetando las normas pero la actividad de cara a los ciudadanos nuestra obligación es trabajar, impulsar y si algo se está a punto de terminar no parar porque vaya a haber elecciones".