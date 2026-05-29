De la Torre lamenta pérdida de oportunidades industriales y retraso en viviendas por "injusta" falta de electricidad

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torres, en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha criticado la situación "enormemente injusta" y "negativa" para Málaga "de pérdidas de oportunidades industriales y de retrasar un tema tan importante" como es "el desafío de la vivienda" por la falta de electricidad.

"No lo entiendo", ha dicho De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas por la falta de electricidad que ha frenado un proyecto en Málaga, al tiempo que ha insistido en que es "una pena que Málaga, obviamente, esté perdiendo oportunidades en materia industrial y retrasándose temas de vivienda".

"Hace ya mucho tiempo que venimos hablando de esta cuestión", ha precisado De la Torre, al tiempo que ha recordado las mociones al respecto llevadas al pleno y que han sido trasladadas "al ámbito de gobierno adecuado para que sea atendido el tema".

Además, ha reiterado que "últimamente he insistido con más fuerza y frecuencia en una materia que es vital" como es "tener la potencia energética, que es lo mínimo que un territorio puede tener para que su futuro no se vea coartado".

"El único aspecto no positivo pero que puede tener de compensación es que al no comprometerse ahí pueda tener más seguridad de que, en cuando haya posibilidad, el proyecto de promoción de vivienda en Lagar de Oliveros, que son casi 6.000 viviendas, más de la mitad VPO, pueda tener la potencia eléctrica", ha abundado De la Torre.

No obstante, ha incidido en que "no es un consuelo" pero es "el único aspecto positivo que puedo encontrar y es el que no se ha gastado aquí, porque no había posibilidad de tenerlo, no se ha comprometido potencia en este proyecto industrial", por lo que "vamos a hacer el esfuerzo entre todos, nosotros insistiendo, el Gobierno facilitando las cosas y red eléctrica, que es vital en esta materia, para que pueda haber la potencia eléctrica para el tema de vivienda".

Precisamente, sobre el tema de la vivienda y la falta de electricidad, De la Torre ha lamentado que el Gobierno "se da cuenta de este tema de vivienda muy tarde y no es capaz ni siquiera de poner como cuestión clave el que haya potencia eléctrica en toda España por igual". "No puede haber una zona si la tenga y otras, aquí en el sur, no la tengamos, me parece una discriminación sencillamente injusta e intolerable", ha concluido.