De la Torre muestra condolencias por la muerte de Christine Ruiz-Picasso, "artífice de impulso cultural" de Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con Christine Ruiz-Picasso en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha mostrado condolencias y ha trasladado el pésame de Málaga, así como "la enorme gratitud de la ciudad" a la familia de Christine Ruiz-Picasso, fallecida a los 97 años.

De la Torre, en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press, ha recordado que Christine Ruiz-Picasso "fue artífice del impulso cultural de la ciudad". "Su generosidad, junto a su hijo Bernard, permitió la creación del Museo Picasso Málaga, uno de los hitos de la Málaga cultural, en 2003", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que "un año más tarde recibió el título de Hija Adoptiva y la Medalla de la Ciudad", precisando que "donó el grueso de la colección permanente del museo, contribuyendo a que seamos un referente internacional, acercando la obra de Picasso a las generaciones presentes y a las futuras".

"Transmito con este mensaje el pésame de Málaga a su familia y la gratitud, enorme gratitud, de la ciudad. Descanse en paz", ha concluido el hilo de mensajes De la Torre.