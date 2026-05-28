Torremolinos (Málaga) insta al Gobierno central a instalar pantallas de protección acústica en la autovía A-7

Pleno de mayo de Torremolinos - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Corporación Municipal de Torremolinos (Málaga) ha aprobado este jueves una moción declarativa, presentada por el Partido Popular, para solicitar al Gobierno de España la instalación de pantallas acústicas sonoras en la autovía A-7 a su paso por el municipio en los tramos paralelos a las calles Leala Norte, Vicente Blanch Picot y Juan Rosa Mateo.

Según han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado, esta ha salido adelante con los votos a favor de PP, Vox e IU, y la abstención del PSOE. El objetivo es preservar a los vecinos de esta zona de la contaminación acústica provocada por el paso diario y constante de vehículos, que impiden su descanso.

En concreto el documento alude a que, según datos del Ministerio de Fomento, una media de 110.000 vehículos circuló diariamente por esta carretera en 2024.

El portavoz del grupo municipal del PP, Luis Rodríguez, ha declarado que "este es el sentir y la preocupación que nos han mostrado los vecinos de nuestro municipio que viven en estas calles y que, al igual que el resto, buscan las mejores condiciones para descansar y disfrutar del día a día en su vivienda".

"Por todo ello se insta al Ministerio de Fomento a que se instalen pantallas acústicas sonoras en las zonas de la autovía más cercanas a estas calles", ha apuntado.

Rodríguez ha recordado que ya hace cinco años el PP presentó una moción casi idéntica a la aprobada este jueves, y que ni PSOE ni IU votaron a favor. En la misma se aludía a la necesidad prioritaria de instalar las pantallas acústicas en estas calles.

"Han pasado cinco años, y el pasado día 25 de mayo el Gobierno certificaba que habían finalizado las obras para mitigar el ruido en distintos puntos de la AP-7 entre Torremolinos y Málaga. Hasta aquí parece que todo bien, salvo por un pequeño detalle: han obviado, se han saltado o no han hecho caso a la petición que se hizo desde este Ayuntamiento", ha señalado el edil.

Por último, el portavoz ha añadido que "nos vemos obligados a volver a traer esta propuesta para que se atienda la petición de los cientos de vecinos que a diario ven afectado su descanso efectivo". "Tenemos claro que tenemos que apostar por mejorar la calidad de vida de los vecinos y éste es un paso más para alcanzarla", ha concluido.