La Traviata y Ainhoa Arteta entre las actuaciones de la trigésimo octava Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga

Presentación de la trigésimo octava Temporada Lírica del Cervantes - TEATRO CERVANTES

MÁLAGA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La trigésimo octava Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga ofrecerá las puestas en escena de 'Norma', 'Don Procopio', 'La traviata', 'Dido and Aeneas' y tres galas líricas que protagonizarán Carlos Álvarez junto a Sabina Puértolas, Berna Perles y Ainhoa Arteta.

El ciclo patrocinado por Fundación Unicaja y en el que colaboran Fundación Sando e Idealista comenzará el 10 de septiembre con un concierto extraordinario en el que Álvarez y Puértolas abordarán apoyados por la Orquesta Filarmónica de Málaga un programa con arias y dúos de ópera y romanzas y dúos de zarzuela.

El programa finalizará los días 28 y 30 mayo de 2027 con la representación de la obra cumbre de Vincenzo Bellini: 'Norma', que no se representaba en Málaga desde hace más de 30 años y regresará al Cervantes encabezada por Perles y Paolo Fanale.

El director del Teatro Cervantes y gerente de Málaga Procultura, Juan Antonio Vigar, ha detallado el programa con el que continúa "la senda ascendente en calidad y diversidad de la Temporada Lírica malagueña".

Uno de sus alicientes será la segunda edición de Ópera Estudio de Málaga (ÓEM), el programa didáctico y de recuperación del legado operístico internacional impulsado por el barítono Carlos Álvarez y el maestro Carlos Aragón, que subirá a las tablas en diciembre 'Don Procopio', ópera bufa de juventud de Georges Bizet escrita en italiano.

Junto a ello, la trigésimo octava Temporada retornará al Barroco con una producción del 'Dido and Aeneas' de Henry Purcell a cargo de la compañía francesa 'Ensemble Les Surprises', recuperará 'La traviata', de Giuseppe Verdi, con una producción italiana que tiene a Sabina Puértolas, José Simerilla y Darío Solari en los roles principales y redondeará el cartel con los citados recitales de 'Perles' con el pianista Rubén Fernández Aguirre en un homenaje a Falla y de Ainhoa Arteta junto al pianista Javier Carmena con un repertorio francés, italiano y español.

La responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez, y el coordinador artístico de la Temporada, Javier Hernández, también han estado presentes en la rueda de prensa, en la que se han anunciado los plazos de renovación, cambio y adquisición de los abonos y de compra de las entradas sueltas.

CARLOS ÁLVAREZ Y SABINA PUÉRTOLAS

El barítono malagueño Carlos Álvarez, además de desempeñar como director artístico un rol fundamental en la segunda Ópera Estudio de Málaga (ÓEM), formará dúo con Sabina Puértolas, que también repetirá presencia con su participación en La traviata, para abrir el 10 de septiembre la 38 edición.

Por otro lado, la ópera barroca inglesa actuará el 13 de septiembre el Teatro Cervantes a través de una producción escénica y musical del 'Ensemble Les Surprises'. En un guiño a los orígenes de la obra.

Asimismo, la soprano malagueña Berna Perles inicia el 27 de septiembre su trabajo con un homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento.

DON PROCOPIO EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE ÓPERA ESTUDIO DE MÁLAGA

La segunda edición de Ópera Estudio de Málaga (ÓEM) formará a doce jóvenes cantantes internacionales y montará en el proceso 'Don Procopio', de Georges Bizet, que subirá a las tablas los días 4 y 6 de diciembre.

Por otro lado, el tercer y último recital lírico de la trigésimo octava Temporada Lírica trae de nuevo a Málaga a la soprano española más internacional. Acompañada por el pianista Javier Carmena, Ainhoa Arteta ofrecerá el 12 de diciembre un programa con un escogido repertorio de canción francesa, italiana y española.

Los días 19 y 21 de febrero de 2027 se levantará el telón para un montaje de 'La traviata' que cuenta con escenografía de Josef Svoboda, vestuario de Giancarlo Colis y coreografía de Valentina Escobar.

Asimismo, Berna Perles protagonizará 'Norma', "una de las óperas más exigentes del repertorio" que requiere una soprano capaz de combinar potencia dramática con una técni ca belcantista de refinada y precisa emisión. Se presentará los días 28 y 30 de mayo del próximo año.

ABONOS Y ENTRADAS SUELTAS

Los abonos incluyen entradas para 'Don Procopio', 'La traviata' y 'Norma'. Tanto 'Dido and Aeneas' como los tres recitales líricos son fuera de abono.

Los abonos generales tendrán un descuento del 20% en el precio de las localidades, mientras que los mayores de 65 años disfrutarán de una reducción del 30% sobre cada entrada, y los menores de 30 años podrán suscribirse a los tres títulos por un precio especial de 50 euros.

Así, el general tendrá un precio de 288 euros en las localidades tipo A, de 216 euros las de tipo B, de 158 euros las de tipo C y de 67 euros las de paraíso. El abono para mayores de 65 años costará 252 euros (A), 189 (B), 139 (C) y 59 (paraíso).

La renovación de los abonos actuales será automática --del 25 de mayo al 5 de junio, plazo en el que también se puede renunciar a los mismos, con cargo en cuenta el 9 de junio--. El cambio de abonos se podrá formalizar los días 23 y 24 de junio --en taquilla-- y los nuevos abonos se podrán adquirir los días 25 y 26 de junio --en taquilla e internet--.

Las localidades sueltas se pondrán a disposición del público desde el día 16 de julio. Los abonados podrán beneficiarse de la venta anticipada en taquilla --con descuento exclusivo del 20%-- los días 14 y 15 de julio de los recitales líricos y la representación de 'Dido and Aeneas'.

Los precios de las localidades sueltas varían dependiendo de la zona y la obra. Así, Carlos Álvarez y Sabina Puértolas va de los 18 a 54 euros; 'Dido and Aeneas' de 22 a 75 euros; 'Berna Perles. Manuel de Falla: pasión y duende' de 12 a 36 euros; 'Don Procopio' de 28 a 120 euros; Ainhoa Arteta en recital de 15 a 45 euros; 'La traviata' de 28 a 120 euros y 'Norma' de 28 a 120 euros.