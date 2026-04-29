La UMA consigue cerca de 7,8 millones de euros para equipamiento científico-técnico

Los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI) de la UMA. - UMA

MÁLAGA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha logrado una nueva inyección económica de fondos nacionales para la investigación, procedente de la convocatoria de adquisición de equipamiento científico-técnico del año 2025, en la que ha conseguido cerca de 8 millones de euros, según resolución provisional.

Así lo han dicho a través de una nota en la que han indicado que esta financiación es "correspondiente al Programa Estatal para la I+D y el Desarrollo Experimental en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 224-2027 --Subprograma Estatal de Fortalecimiento Institucional--".

Al respecto, han apuntado que se destinará a la incorporación de ocho nuevas infraestructuras, que se repartirán en diferentes centros de la UMA, como son los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación (SCAI), el Instituto de Geomorfología y Suelos, la ETS de Ingeniería de Telecomunicación, el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 'La Mayora' (IHSM) y el Laboratorio de Investigación en Comportamiento del Consumidor (LICCO).

Según han apuntado, los 7.732.313,40 euros captados en este programa de incentivos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades "sitúan a la UMA en la segunda institución andaluza en atracción de estos fondos, lo que supone un 22,9% del presupuesto total concedido para equipamiento científico-técnico para Andalucía".

Igualmente, respecto al número de solicitudes y la financiación total que la UMA solicitó en esta convocatoria nacional, la universidad malacitana "afianza su pujante posición en captación de financiación pública, logrando tasas de éxitos del 24,2 y 25,3%, respectivamente", han asegurado.

De los fondos conseguidos, el SCAI de la UMA ha acaparado más de 3,5 millones de euros para la adquisición de cuatro nuevas infraestructuras científicas, como un difractómetro de polvo de alta energía monocromático con detector 2D y cámara con control de presión de gases y temperatura.

También una plataforma de microscopía dual para el diseño y caracterización eléctrica integrada a escala nanométrica en nuevos materiales y dispositivos microelectrónicos innovadores; otra plataforma de secuenciación de alto rendimiento de lecturas largas por nanoporo y un sistema de estimulación magnética transcraneal y electroencefalografía guiada por neuronavegador con aplicaciones en población humana sana y clínica.

El Instituto de Geomorfología y Suelos, con una inyección de 156.235 euros, incorporará un espectrorradiómetro campo ASD FieldSpec 4; la ETS de Ingeniería de Telecomunicación, un equipamiento de nanofabricación y encapsulado de dispositivos fotónicos integrados mediante litografía de precisión, grabado en seco y sala blanca, dotado con cerca de dos millones de euros.

Por último, el Laboratorio de Investigación en Comportamiento del Consumidor (Licco) contará con un nuevo laboratorio de neurociencia cognitiva y realidad extendida, por un valor de 251.381 euros. Además, el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea 'La Mayora' (IHSM) podrá disponer de una plataforma de fenotipado automatizado de plantas hortícolas en entorno climático controlado, con una financiación de 1.810.471 euros.

Con todo, la UMA "continúa en los primeros puestos a nivel regional en atracción de inversión pública, certificando su creciente empuje a la I+D de excelencia, con la incorporación de equipamiento científico de vanguardia para el desarrollo de proyectos de innovación con alto impacto social", han apostillado.