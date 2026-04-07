La UMA se suma a la celebración del Día de la Salud y presenta el Festival Saludable, con más de 90 actividades. - UMA

MÁLAGA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) se ha sumado este martes, 7 de abril, al Día Mundial de la Salud con la celebración de un acto institucional, presidido por la vicerrectora de Igualdad y Política Social, María José Berlanga, que también ha servido para presentar el Festival UMA Saludable 2026, que tendrá lugar del 13 al 30 de abril, con más de 90 actividades para promover la salud entre la comunidad universitaria.

Talleres, charlas, formaciones, sesiones, conciertos, exposiciones y actuaciones de sensibilización forman parte de una de las iniciativas principales de la Universidad de Málaga para el impulso del bienestar, "situándolo en el centro de la vida universitaria", en la que se implican centros, servicios y colectivos.

La programación aborda la salud desde múltiples perspectivas: la prevención, la sensibilización, la actividad física, la participación social, la salud emocional o la sostenibilidad. "Su implicación es esencial para consolidar una universidad más saludable, más inclusiva y más cohesionada", han indicado desde la UMA en una nota.

Asimismo, han señalado que desde la Universidad de Málaga renuevan su "compromiso con una institución que ejerce su responsabilidad pública desde el conocimiento, el cuidado y la equidad. Una universidad que no solo forma, sino que también investiga, acompaña y contribuye activamente a la mejora de la sociedad".

Esta presentación se ha celebrado en el marco del acto con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud, donde la universidad ha reafirmado, mediante la lectura de un manifiesto, su voluntad por "seguir avanzando en un modelo universitario comprometido con el bienestar".

Con el lema 'Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia', la UMA celebra un año más esta efeméride, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que renueva "un compromiso global con uno de los pilares fundamentales de las sociedades: el derecho a la salud, que no puede entenderse como un privilegio ni como una cuestión individual, sino como una corresponsabilidad compartida que interpela directamente a instituciones públicas, a las organizaciones y al conjunto de la ciudadanía".

Las estudiantes de la UMA Candela Pérez y Natalia Obando, del Máster en Investigación e Intervención Social y Comunicación, y Zairi Mohamedi, del Grado en Trabajo Social, han sido las encargadas de dar lectura al manifiesto. "Como institución pública de educación superior, no solo formamos profesionales, sino que contribuimos a orientar respuestas ante los grandes retos sociales", han dicho.

"Promover la salud forma parte de este compromiso y se integra en una línea estratégica que conecta bienestar, equidad, sostenibilidad y desarrollo social, siempre desde el rigor del conocimiento y la evidencia científica", según han señalado desde la UMA a través de una nota.

El encuentro ha tenido lugar en la entrada de la Facultad de Ciencias de la Salud y ha contado también con su decana, Noelia Moreno. Asimismo, ha reunido a estudiantes, docentes, personal investigador y representantes del personal técnico de administración y servicios.

La vicerrectora de Igualdad ha señalado que se ha elegido esta facultad "porque es un espacio que simboliza la vocación de servicio público, la excelencia académica y la conexión entre conocimiento y realidad social" y ha destacado que "el cuidado es uno de los perfiles más importantes de una universidad y que la hace más completa".