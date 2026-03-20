Valero crítica a PP "la crisis fake" de la Semana Santa de Málaga: "Rechazaron topar precios y han caído del caballo"

El coordinador regional de IU en Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - IU

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida y diputado de Sumar en el Congreso por Málaga, Toni Valero, ha reclamado este viernes al Partido Popular que "sea coherente" por cuanto ha argumentado que "han montado una crisis fake en Málaga por la Semana Santa", que ha atribuido a que "lo hacen porque se lo pide la patronal turística", para esgrimir entonces que votaron en contra de la convalidación del decreto ley 4/2026 que contenía el llamado escudo social.

En una nota de audio remitida a los medios de comunicación, Valero ha sostenido que "Elías Bendodo y el Partido Popular descubren que en determinadas circunstancias es importante regular precios e intervenir en el mercado".

El líder de IU ha subrayado que el PP "parece que han entendido algo básico", en tanto que ese control de precios "o lo hacen desde las instituciones democráticas o te la hacen desde el oligopolio, las grandes empresas, los especuladores y el mercado".

"Nos alegramos de que por fin se hayan caído del caballo", ha remachado Valero su argumentación en este sentido, antes de blandir que "hace apenas tres semanas nos votaron en contra de un decreto para que en determinadas situaciones el Estado pudiera regular los precios de los bienes y servicios de primera necesidad".

Tras inferir de esa posición en el Congreso sobre la convalidación del decreto-ley que "el Partido Popular boicoteó la posibilidad de topar precios en situación de emergencia para evitar que grandes multinacionales especulen", ha considerado que "lo que vale para los turistas y para salvar la Semana Santa vale aún más para las familias trabajadoras".

El líder de IU Andalucía ha apelado a esa necesidad de controlar los precios de "la cesta de la compra, los combustibles y una cosa tan importante como la vivienda" para exigir del PP "que no se preocupen solo de los beneficios de la patronal" y que en paralelo "cuiden un poquito también a la ciudadanía".