Detenidos por cuatro robos en diez días en el mismo establecimiento hostelero de Marbella

MÁLAGA 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a los presuntos autores de varios robos con fuerza, perpetrados a un mismo establecimiento en Marbella (Málaga), en el plazo de diez días; unos asaltos que se produjeron mediante distintos procedimientos y modus operandi, como forzamiento, escalo o incluso rotura en los accesos, y por distintas personas.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial en una nota, en la que han señalado la "rápida actuación" del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), así como el sistema de alarma del local que han hecho posible el esclarecimiento de estos hechos. Los efectos sustraídos y recuperados la mayor parte, eran bebidas y enseres de hostelería.

El grupo de robos de la Comisaría Local de Marbella se hizo cargo de la investigación de cuatro robos con fuerza, ocurridos en el plazo de diez días, en un mismo establecimiento de hostelería, cometidos por personas distintas y con distintos modus operandi, dos de ellos en la misma fecha.

En primer lugar, los indicativos de seguridad ciudadana recibieron el aviso de una alarma de establecimiento, dirigiéndose de forma inmediata al lugar, junto con el propietario del mismo. Una vez allí pudieron observar como intentaba huir un varón, que entre sus pertenencias portaba objetos del interior del local y que el dueño reconoció como de su propiedad. Por tal motivo esta persona resultó detenida como presunta autora del robo con fuerza.

Pocas horas después, la Sala del 091 recibió un nuevo aviso de la central de alarmas, en la que comunicaban que a través de las imágenes de las cámaras de video vigilancia se observaba nuevamente en el interior del local a dos varones ajenos al mismo.

Las unidades de seguridad ciudadana que se desplazaron al lugar, junto con el propietario, realizaron las comprobaciones in situ, detectando un nuevo robo con fuerza, comprobando que el acceso estaba forzado y que esta vez habían sustraído un televisor y más de una treintena de latas de cerveza.

Otro nuevo hecho se produjo a las 24 horas, cuando se recibió un nuevo aviso desde la central de alarmas. Esta vez había en el interior dos personas que habían accedido mediante escalo --por un muro de aproximadamente de dos metros y que da acceso a la terraza--, causando daños en un toldo, y sustrayendo en esta ocasión 48 latas de cerveza y 88 botellas de aceite.

Una vez comprobados los hechos, además de las unidades de radio patrullas que se desplazaron al lugar, funcionarios adscritos a la Brigada Local de Policía Científica realizaron la correspondiente inspección ocular técnico policial, logrando identificar a uno de los autores. Este hecho permitió la detención de un varón, como presunto autor de esta investigación.

El último de los hechos, relacionado con los constantes robos en el mismo establecimiento de hostelería, se saldó con dos detenidos que fueron localizados en las inmediaciones del local portando parte de los efectos sustraídos en su interior.

Tras el aviso de la central de alarmas, los indicativos policiales se dirigieron al lugar y tras una rápida visualización de las imágenes recogidas por las cámaras de video vigilancia, lograron identificar, localizar y detener a los presuntos autores, así como recuperar los efectos sustraídos que se trataban de 85 latas de refrescos y una caja de 12 botellas de vino.