Vox propone la creación de una escuela infantil en Chilches (Málaga) para atender la demanda de las familias

El portavoz municipal de Vox en Vélez Málaga, Javier Herreros - VOX MÁLAGA

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Vox del municipio malagueño de Vélez-Málaga llevará al próximo Pleno una moción urgente para impulsar la creación de un centro de educación infantil de cero a tres años en Chilches, con el objetivo de dar respuesta a una demanda creciente de las familias de este núcleo de población y de otros enclaves cercanos como Benajarafe.

El portavoz municipal de Vox, Javier Herreros, ha explicado en un comunicado que se ha registrado la moción después de que "varios vecinos de ese núcleo de población se hayan puesto en contacto porque existe una necesidad vital de un centro infantil para los niños de cero a tres años en ese núcleo de población".

La iniciativa de Vox plantea que el Ayuntamiento estudie la viabilidad técnica y económica de implantar una escuela infantil municipal en las instalaciones del antiguo Colegio Público de Chilches, un inmueble público actualmente sin uso que, con las adecuaciones necesarias, podría destinarse a prestar este servicio esencial a las familias de la zona.

"Nosotros creemos que existe allí un inmueble, el antiguo Colegio Público de Chilches, donde se podría implantar esta escuela infantil. Por eso vamos a llevarla al Pleno y esperemos que el equipo de Gobierno lo vea bien", ha señalado Herreros.

Además, con la moción, Vox defiende que la educación infantil de cero a tres años es clave para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, facilitar la incorporación de los padres al mercado de trabajo y contribuir al desarrollo educativo y social de los menores desde edades tempranas.

En la moción, el Grupo Municipal Vox Vélez Málaga también advierte de que muchas familias de Chilches y Benajarafe se ven obligadas actualmente a desplazarse a otros puntos del término municipal o incluso a municipios vecinos para poder escolarizar a sus hijos.

Esta situación, tal y como ha criticado Herreros, "demuestra una vez más la falta de empatía que tiene este equipo de gobierno con los núcleos periféricos de nuestro municipio".

La iniciativa de Vox solicita al Ayuntamiento de Vélez-Málaga la realización de un estudio técnico y económico sobre la viabilidad del proyecto; la redacción, en caso de resultar viable, del correspondiente proyecto de adecuación y adaptación del edificio; y la colaboración de la Junta de Andalucía.

Así como la solicitud de ayudas y subvenciones a la Diputación Provincial de Málaga, al Gobierno de España y a los programas europeos destinados a la ampliación de plazas de educación infantil de cero a tres años.