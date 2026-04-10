17M.- La entrega del Premio Carlos V se aplaza al 25 de mayo tras el recurso de Adelante Andalucía a la Junta Electoral

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y la política húngara Kata Tütto, en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/SEVILLA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Academia Europea e Iberoamérica de Yuste y el Comité Europeo de las Regiones han aplazado la ceremonia de entrega del XIX Premio Europeo Carlos V, otorgado al Comité Europeo de las Regiones, al 25 de mayo.

Cabe recordar que, tal y como se anunció este pasado miércoles, el galardón se iba a entregar inicialmente el 12 de mayo a la presidenta del Comité de las Regiones, Kata Tütto, y al vicepresidente del organismo y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A).

Se da la circunstancia de que Moreno se presenta a la reelección en las elecciones andaluzas que se celebran el próximo 17 de mayo, cinco días después de la fecha de entrega anunciada inicialmente, lo que ha motivado que Adelante Andalucía haya presentado un recurso ante la Junta Electoral.

Ante este recurso, en el que la formación solicitaba la cancelación de la entrega del galardón, y ante "cualquier controversia o utilización política del premio", se ha optado por el aplazamiento consensuado por las partes, y habiendo sido informada la Casa de Su Majestad el Rey.

El propósito de este aplazamiento responde a la "salvaguarda del prestigio y la solvencia internacional" del Premio Carlos V, que lleva entregándose más de tres décadas, así como "proteger la solemnidad de la ceremonia ante cualquier intención espuria o que enturbie el fundamento de estos galardones", indica la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

El Ejecutivo regional subraya, en todo caso, que esta edición del Premio Carlos V ha recaído en una institución europea, y no en ninguna figura política concreta. De hecho, el fallo del jurado hace referencia expresa a que, "en tiempos de complejidad y polarización, el Comité de las Regiones ha promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación".

Asimismo, se pone de manifiesto que la acción del CDR "encarna la unidad en la diversidad, lo que sustenta la integración europea". Concretamente, la presidencia del Comité Europeo de las Regiones para el mandato 2025-2030 recae en Kata Tütto y Juanma Moreno, dos representantes de países distintos, pertenecientes a distintas familias políticas europeas, que se unen en un mandato inspirado por los valores de la Unión.

"ACTO ELECTORAL CON EL REY"

Adelante Andalucía ha anunciado este jueves un recurso ante la Junta Electoral de Andalucía (JEC) por el acto de concesión del XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, cuya entrega la protagoniza el Rey Felipe VI en su condición de presidente de honor del Patronato de la Fundación Yuste.

La motivación del recurso de Adelante se sustenta en que el acto de entrega estaba previsto a cinco días de la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha anunciado ese recurso en una nota, con la que ha argumentado que "el rey Felipe VI no puede darle un premio a Moreno Bonilla a cinco días de las elecciones porque eso es un acto electoral, es un acto de campaña", antes de argumentar que "la Casa Real no puede hacer campaña por ningún candidato, ni siquiera por el Partido Popular".