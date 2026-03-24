Adelante anuncia campaña en andaluzas para "desenmascarar" a Moreno: "Dejó tiradas a 2.000 mujeres con cáncer de mama"

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, este martes en declaraciones a los medios en el Parlamento de Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía y su candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, ha asegurado este martes, jornada en la que se ha publicado el decreto de disolución del Parlamento de Andalucía y la convocatoria el 17 de mayo de las elecciones andaluzas, que su propósito para la campaña electoral, que comenzará el 1 de mayo, será "desenmascarar al señor Moreno Bonilla".

En ese cometido para contrarrestar a un presidente de la Junta y candidato a la reelección que ha descrito como de "sonrisa muy simpaticona y muy buena gente" ha sostenido que "no se nos va a olvidar estos dos meses de campaña electoral que Moreno Bonilla dejó tiradas a 2.000 mujeres con cáncer de mama", convencido de que "las traicionó".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de Andalucía, ha explicado esa traición a las pacientes de cáncer de mama como la pérdida de "un último asidero" ante "cosas graves" como el cáncer, de manera que la previsión era que "al menos estaba ahí la Junta de Andalucía" y la conclusión fue que "nos traicionaron".

Entre los hitos que ha asegurado el candidato de Adelante Andalucía que enarbolarán durante la campaña electoral será que "no olvidar que han creado cuatro universidades privadas y las públicas no tienen financiación", así como que "los jóvenes y no tan jóvenes lo están pasando fatal para pagar una vivienda", además de que "en Andalucía hay que gastarse en muchas ocasiones 4.000 euros el curso para sacarse una FP porque no hay plaza en la FP pública".

"Esto no pasaba antes y esto lo ha creado el señor Moreno Bonilla", ha proclamado José Ignacio García, quien ha seguido argumentando que el modelo del Partido Popular "es que todo se puede comprar y vender", antes de asegurar que "las cosas que son tan importantes no tienen precio", entre ellas "sanidad, la educación, la vivienda".

Sobre la fecha de las elecciones, que el presidente andaluz anunció la tarde del lunes en una comparecencia informativa previa a la publicación este martes del decreto en el BOJA, ha apuntado que la elección del 17 de mayo es "a su conveniencia", aunque seguidamente ha asegurado que "nos da un poco igual" al declarar a su organización "preparada" y ofrece por ello "un proyecto serio, consolidado, con fuerza y con un montón de ideas".

En esa contraposición de dos modelos que ha descrito José Ignacio García ha atribuido al Partido Popular un proyecto político que "se resume en que todo se puede comprar y vender" y con esa perspectiva ha considerado que "Moreno piensa que los andaluces valemos lo que tengamos en la cuenta corriente".

Ha asegurado que Adelante representará en la campaña de las andaluzas "una izquierda pegada al territorio joven, fresca sin mochila", además de otros atributos como "andalucista, izquierda feminista, con ambición".

Ha reivindicado "cuatro años de trabajo incansable en Andalucía", del que ha destacado que han estado "haciéndole oposición a Moreno Bonilla a la vez que hacíamos propuestas para mejorar la vida de la gente".

Ha reclamado "echar a las derechas y a la extrema derecha de Andalucía" y con ello "parar su proyecto de privatizarnos todos" y ante ese escenario ha apostado por "un modelo nuevo, de izquierda joven, fresca, diferente, nueva".

Ha defendido que en Adelante Andalucía "no venimos de la nada" y con ello "no hay candidatos paracaidistas que vengan de fuera", al tiempo que ha asegurado su intención de "no perderse en el politiqueo y en las historias de salones de Madrid" y frente a ello "hablarán de Andalucía y de lo importante".

Ha anunciado García "una campaña original" y "cargada de ideas", ya que ha argumentado que "la alegría no es precisamente de la derecha", por cuanto ha apuntado que "el señor Moreno Bonilla, nos quiere todos los días trabajando o pagando el alquiler".