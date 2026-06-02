Adelante critica "el andalucismo de postureo" de la Junta tras rechazar la reunión con Hacienda sobre financiación

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha criticado este martes la decisión del Gobierno andaluz en funciones de no acudir a reuniones bilaterales con el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica.

"El andalucismo del PP se acabó rápido. Era postureo. Se niegan a una reunión bilateral para defender a Andalucía porque lo único que les interesa es defender al PP", ha asegurado García en una publicación en su perfil en la red social de 'X'.

"Donde manda Génova no manda marinero", ha apostillado García haciendo referencia al rechazo en bloque de las comunidades gobernadas por el PP al considerar que este asunto se tiene que tratar en órganos multilaterales como el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF): "Lo que es de todos, se negocia entre todos".

En el caso de Andalucía, la consejera andaluza en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha señalado que el actual Ejecutivo andaluz en funciones no acudirá a ninguna reunión bilateral tanto por una "cuestión de fondo, ya que el sistema que propone el Gobierno perpetúa el agravio de financiación a Andalucía", como "de forma", puesto que el futuro del dinero de los andaluces "se defiende en la mesa donde están todas las comunidades, no en reuniones bilaterales".

"No vamos a participar en este juego de distracción y menos aún estando el Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones", según ha añadido.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha criticado este martes el rechazo que han mostrado algunas comunidades autónomas sospechando que se trata de una orden de la dirección nacional de los 'populares'.

En este contexto, el ministro ha reprochado al PP que directamente no quiera hablar del modelo de financiación autonómica, apostillando que se le ocurren "tres cosas" para que los 'populares' rechacen de plano negociar el nuevo sistema de financiación.

"La primera es que no tienen modelo, la segunda es que no priorizan los intereses de su territorio, sino lo que le dice la dirección de su partido y en tercer lugar es que no necesitan más recursos. No sé cuál de las tres me parece peor, es que iguales son las tres juntas", ha añadido el ministro España.