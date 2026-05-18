Adjudicadas las obras para la remodelación de la nueva fase de la Carretera de Málaga en el distrito granadino de Chana

Vista de la fachada del edificio del Ayuntamiento de Granada, en la plaza del Carmen. - EUROPA PRESS

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha adjudicado la tercera fase de la remodelación integral de la Carretera de Málaga, una actuación que contará con una inversión de 3.707.672,69 euros y cuyas obras comenzarán el próximo mes de junio con un plazo de ejecución previsto de once meses.

Las empresas Glesa y Grulop serán las encargadas de ejecutar los dos tramos en los que se divide esta nueva fase de intervención sobre uno de los principales accesos a la ciudad. La actuación se desarrollará en el tramo comprendido entre las calles Washington Irving y María Goyri, sobre una longitud aproximada de 440 metros y una sección cercana a los 20 metros de ancho.

Desde el Consistorio destacan en un comunicado que los trabajos van a permitir avanzar en la transformación integral de este importante eje viario del Distrito Chana mediante la renovación completa del espacio urbano y la modernización de las infraestructuras hidráulicas.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que esta actuación era muy necesaria: "Hablamos de una vía muy utilizada diariamente por vecinos, comercios y vehículos de entrada a la ciudad".

En este sentido, ha explicado que se va a actuar "sobre toda la calle, renovando aceras, iluminación, zonas verdes, aparcamientos y también unas redes hidráulicas que necesitaban una renovación completa".

La remodelación supondrá la renovación integral del vial con nuevos pavimentos, aceras completamente accesibles y una reorganización global del espacio urbano para favorecer recorridos peatonales más cómodos, seguros y continuos.

El proyecto mantendrá el doble sentido de circulación con dos carriles e incorporará además pasos de peatones completamente enrasados y pavimentos táctiles para reforzar la accesibilidad universal.

La intervención permitirá además incrementar las plazas de estacionamiento existentes, pasando de las 44 actuales a 49 plazas proyectadas, reorganizando también las zonas de carga y descarga y mejorando la funcionalidad urbana del entorno.

Asimismo, se ejecutará una nueva glorieta en la intersección con la calle Virgen de la Consolación para mejorar la circulación y reforzar la seguridad en este punto de la avenida.

UNA CARRETERA DE MÁLAGA MÁS VERDE

El proyecto prestará especial atención al carácter más verde de la Carretera de Málaga mediante la conservación de los ejemplares consolidados ya existentes y su integración en el nuevo diseño urbano, adaptando la urbanización a las características del arbolado presente a lo largo de todo el trazado.

La actuación incorporará además nuevas jardineras, espacios ajardinados y medianas vegetales que contribuirán a mejorar la imagen urbana y la calidad ambiental de este eje.

La remodelación incluirá igualmente una modernización integral del alumbrado público mediante nuevas luminarias LED de alta eficiencia energética tanto en aceras como en medianas y glorietas, junto a la renovación completa de canalizaciones, arquetas y redes asociadas al sistema de iluminación.

A ello se sumará nuevo mobiliario urbano, nueva señalización horizontal y vertical y la adecuación de la semaforización en todo el tramo.

ACTUACIÓN EN LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Junto a la transformación urbana, el proyecto incorpora una importante actuación hidráulica dentro del Plan de Resiliencia Hídrica impulsado por el Ayuntamiento y Emasagra.

En este sentido, se sustituirán cerca de 970 metros de antiguas conducciones de fibrocemento por nuevas tuberías de fundición dúctil más seguras y eficientes, renovando además acometidas domiciliarias, válvulas de control e hidrantes para mejorar la calidad del servicio y reducir el riesgo de averías y fugas.

Asimismo, se renovarán los colectores de saneamiento actualmente deteriorados y se ejecutará una mejora integral del drenaje urbano mediante la incorporación de 40 nuevos imbornales de gran absorción y nuevos sistemas de recogida de aguas pluviales para mejorar el comportamiento de la vía durante episodios de lluvia intensa y reducir el riesgo de acumulaciones y filtraciones.

Carazo ha subrayado que "esta actuación nos va a permitir modernizar completamente uno de los principales accesos de Granada y mejorar un entorno muy utilizado diariamente por los vecinos de La Chana".

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la transformación de los principales ejes urbanos de Granada dentro del Plan Municipal de Obras 2024-2027, un programa que moviliza más de 40 millones de euros para el desarrollo de más de 60 actuaciones de mejora urbana en todos los barrios de la ciudad.

El plan permitirá seguir modernizando espacios públicos, infraestructuras y servicios urbanos mediante intervenciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la movilidad, la calidad ambiental y la imagen urbana de Granada.