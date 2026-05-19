El alcalde de Jaén considera que "se tiene que dar una pensada" a un posible adelanto de las elecciones generales

Julio Millán vota durante las elecciones andaluzas del pasado domingo. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 19 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén y secretario general del PSOE de la ciudad, Julio Millán, ha afirmado que "se tiene que dar una pensada" a un posible adelanto de las elecciones generales, al tiempo que ha apuntado que "muchos asuntos que no tienen que ver en la mejora diaria de la ciudadanía" por parte del Gobierno de España acaban "incidiendo en los resultados electorales".

Así lo ha indicado este martes a preguntas de los periodistas sobre si vería con buenos ojos un adelanto de los citados comicios, que deberían celebrarse a mediados del próximo año teniendo en cuenta que los últimos fueron el 23 de julio de 2023.

El regidor ha señalado que "todos los debates que existen en el marco nacional" tienen "mucha incidencia" en otros ámbitos y más allá de que "ahí está la gestión del Gobierno de España en cuanto a las inversiones" que llegan a los territorios, como "las ayudas de emergencia". También ha aludido a "las mejoras de la financiación local", los "datos de creación de empleo" y "otras muchas cuestiones que son fundamentales".

Son muestra, según ha defendido, de que "ha habido una buena gestión", si bien "es cierto que a la ciudadanía se le machaca con otros muchos asuntos que no tienen que ver en la mejora diaria de la ciudadanía".

"Esas cosas acaban incidiendo en los resultados electorales, desgraciadamente, porque hoy la política se marca también por otros acontecimientos. Y, por tanto, se tiene que dar una pensada desde el punto de vista del ámbito federal, del regional y lógicamente del provincial también, porque lógicamente habrá que pensarlo y tendrán que tomar medidas quienes les correspondan", ha comentado Millán.

COMICIOS ANDALUCES

Por otra parte, se ha referido a las elecciones al Parlamento de Andalucía del pasado domingo, con "una gran connotación de carácter nacional, sobre todo", también regional y donde "el componente local o provincial tienen menos influencia".

"Desde la ciudad de Jaén, desde la perspectiva como secretario general del Partido Socialista hemos incrementado el porcentaje de votos respecto a las últimas elecciones andaluzas y seguiremos trabajando por mejorar la situación de los jienenses", ha declarado.

Lo harán, según ha añadido, "desde la misma perspectiva", denunciando las cuestiones "que no se han ejecutado" por parte de la Junta, "en las que se sigue lastrando la ciudad de Jaén", a la vez que continúan "trabajando en otros tantos asuntos de la mano ofreciendo que lleguen las máximas inversiones a la ciudad".

"¿Esto será más valorado o menos por la ciudadanía? Depende porque luego hay otros componentes que al final son los que marcan el voto: unas cuestiones u otras que muchas veces no oscilan tanto en el local o en los contextos locales para tomar las decisiones", ha apostillado.

En todo caso, ha garantizado que desde el PSOE van a continuar trabajando con el objetivo de que "gane Jaén" y "siga avanzando", para lo que es "fundamental que la Junta de Andalucía actúe como no lo ha hecho en estos últimos cuatro años".

"Hay cuestiones que siguen estando pendientes y en las que no valen más excusas porque hemos tenido cuatro años moviendo papeles para allá, para acá, para allá", ha lamentado el alcalde, quien hablado de la cesión de terrenos municipales al Gobierno andaluz para diferentes equipamientos en los que "no han llevado a cabo la inversión".

"Hay una mayor suficiente, un respaldo que ha tenido de la ciudadanía jenense y de la provincia. Pues que se responda por parte del Partido Popular y dando respuesta a ese voto el electorado que ha tenido y que no lo defraude más", ha subrayado.

En este sentido, ha hablado de proyectos que "siguen estando pendientes", como la Ciudad Sanitaria y de la Justicia, el conservatorio de danza o la recuperación de las termas de Jabalcuz. Asimismo, ha hablado de la conversión de la A-306 en autovía o la conexión ferroviaria con Granada, que eran algo "fundamental para el PP cuando estaba en la oposición".

"Hay mucha tarea, lo que espero es que nos permitan, estos cuatro años siguientes ya de nuevo gobierno, pues dar respuestas a la demanda de la ciudadanía", ha recalcado el secretario general del PSOE capitalino.