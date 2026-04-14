Andalucía insiste en pedir al Gobierno la deflactación del IRPF para incentivar el consumo

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, en la reunión con el Colegio de Economistas de Sevilla y el Consejo Andaluz de Economistas. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha reiterado este martes su petición al Gobierno de España de que deflacte el IRPF para poder así incentivar el consumo y ha insistido en la necesidad de bajar impuestos para que los ciudadanos dispongan de más recursos con los que afrontar los gastos del día a día.

En declaraciones a los medios con motivo de la reunión mantenida con el Colegio de Economistas de Sevilla y el Consejo Andaluz de Economistas, Carolina España ha valorado así el dato que arroja el nuevo Barómetro Andaluz correspondiente al primer trimestre de 2025 que publica la Fundación Centro de Estudios Andaluces, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía y que señala que uno de cada tres andaluces ha tenido que reducir o renunciar a viajes o a salir a restaurantes durante el último año por motivos económicos y seis de cada diez consideran que el coste de la vida "ha subido mucho" en el mismo periodo.

Sobre esta situación, la consejera de Economía ha subrayado que la pérdida de poder adquisitivo es un fenómeno que se produce "en toda España, no sólo en Andalucía" y que tiene su origen en la subida del IPC --ha subido al 3,3% en Andalucía en marzo, un punto más impulsado por el alza de los carburantes--. El barómetro, basado en una encuesta a 3.600 personas residentes en Andalucía realizada entre el 27 de febrero y el 12 de marzo, sitúa la sanidad, el acceso y el precio de la vivienda y el paro como los principales problemas de la comunidad y que más afectan a los consultados.

La encuesta incluye un apartado relativo a la economía familiar, en el que el 63,9% de los andaluces considera que el coste de la vida "ha subido mucho" en el último año frente a un 28,5% que opina que ha "subido poco) y un 5,7% que estima que se ha mantenido. El 37,4% de los consultados dice haber podido ahorrar "poco" en el mismo periodo, frente a un 32,1% que niega haber podido ahorrar gastando "lo justo", mientras que otro 17,8% ha tenido que "tirar de ahorros". La cesta de la compra y la vivienda son los capítulos que concentran la mayor subida de precios en el último año, según el 47,5% y el 31,7% de los encuestados, respectivamente, seguido por el combustible, con el 7,1%.

Uno de cada tres declaran además haber reducido gastos o haber renunciado a viajar (37,2%) y a salir a restaurantes (35,2%) por motivos económicos en los últimos doces meses, mientras que un 12% lo ha tenido que hacer para actividades de ocio (cine, teatro, espectáculos culturales o deportivos). Dispuestos a reducir gastos, más de la mitad de los andaluces suprimiría ocio y viajes (56,5%), mientras que, si dispusieran de más ingresos, los emplearían principalmente en comprar, reparar o ampliar la vivienda (27,4%).

Ante la posibilidad de tener que afrontar con carácter inmediato un gasto imprevisto de 3.000 euros, el 34,8% de los encuestados asegura que podría hacerlo "sin dificultades"; el 29% "con algunas dificultades"; y el 18,1%, "con muchas dificultades", mientras que otro 18% asegura directamente que "no podría afrontarlo". Teniendo en cuenta su situación económica familiar, el 65,2% de los andaluces valora positivamente su calidad de vida. Para el 53,3%, pagar impuestos influye en su disminución, frente al 40,9% que opina que pagar impuestos la aumenta.