Delegado del Gobierno critica que Junta, por "cuestiones partidistas", rechace abordar la nueva financiación autonómica

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (Fotografía de Archivo) - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha criticado este martes que el Gobierno andaluz en funciones, por "cuestiones políticas y partidistas", rechace abordar de manera bilateral con el Ministerio de Hacienda el nuevo modelo de financiación autonómica, que sitúa a esta comunidad como la "más beneficiada" de toda España.

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Fernández ha manifestado que le gustaría saber "cuál es el modelo de financiación" que plantea el PP, porque se desconoce "cómo pretende resolver una situación que exige del máximo consenso y compromiso de las principales fuerzas políticas" del país, dado que las comunidades están gobernadas por distintos signos políticos.

Ha defendido que el modelo de financiación debe ser "un modelo de estado, que lógicamente sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la prestación de los servicios públicos en todas las comunidades autónomas y que ningún ciudadano, viva donde viva, tenga una prestación menor que otros de los servicios públicos".

Sobre la propuesta que el Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa, ha señalado que, con "5.700 millones de euros más adicionales cada año", Andalucía es la comunidad que "más dinero va a recibir, la más beneficiada de toda España".

Una cantidad que ayudaría a afrontar, según ha señalado, las "deficiencias absolutamente impresentables y dolorosas para tantas familias que está habiendo en la sanidad, la dependencia o en la educación" en esta comunidad.

Pedro Fernández ha añadido que la cantidad de 5.700 millones "supera con creces" la que el actual presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, reclamaba al Gobierno de España.

Ha querido dejar claro que con el nuevo modelo, Cataluña sale "menos beneficiada que Andalucía, cuantitativamente hablando".

"Esto no va de intereses políticos y partidistas, sino de responsabilidad", según Fernández, quien ha planteado por qué el Gobierno de Juanma Moreno "usurpa a los andaluces 5.700 millones de euros más al año" rechazando el nuevo modelo.

"Me parece una absoluta falta de responsabilidad", ha denunciado el delegado, apuntando que el Gobierno andaluz lo que tiene que hacer es "sentarse" con el Ministerio de Hacienda y plantear "todas las dudas que tenga y que todas las propuestas que tenga que hacer, las lance" y que no rechace de "plano" las reuniones bilaterales.