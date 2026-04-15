Andalucía registra 173 días de espera media para una operación y 136 para cita con el especialista, según el Ministerio

Archivo - Consulta médica. Imagen de archivo. - GVA - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha hecho público este miércoles los datos de las listas de espera a 31 de diciembre de 2025 tanto para una operación como para una consulta con el especialista en Andalucía, que sitúan la demora media en 173 días para las intervenciones quirúrgicas y en 136 días para cita especializada.

En el caso de las intervenciones, el tiempo medio de espera en la comunidad andaluza es el más alto de España, por delante de los 142 días de Cataluña; 137 Cantabrias y 135 de Extremadura. Respecto a las consultas con los especialistas, Andalucía se sitúa en el cuarto lugar por detrás de Canarias con 162, Navarra con 152 y Aragón con 138.

En total, en Andalucía, son 199.950 pacientes los que esperan una operación, lo que equivale a que un 23,42% del total de pacientes que están en la misma situación en España (853.509) son andaluces. En el caso de las consultas con el especialista, los datos del Ministerio apuntan a que la media de espera es de 127 días frente a los 96 días de la media estatal. El 52,7% de las citas en espera con el especialista superan los 60 días.

Atendiendo a la tasa por habitantes que se sitúa en 23,51 pacientes por cada 1.000 habitantes, la comunidad autónoma con más pacientes en la lista de espera quirúrgica no urgente es Cantabria con 24,92 por cada 1.000 habitantes. Le sigue de cerca Cataluña (24,84), La Rioja (23,80), Andalucía (23,51), Asturias (22,12), Valencia (21,96) y Murcia (21,52).

Las listas de espera a 30 de junio de 2025, tanto para una operación como para una consulta con el especialista, reflejaban una situación de demora en Andalucía. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, el tiempo medio de espera en la comunidad andaluza era de 160 días, la cifra más alta de España, por delante de Cataluña (148 días), Extremadura (134), Aragón (131) y Cantabria (128).

En total, en esa fecha, 191.034 pacientes aguardaban una operación en Andalucía, lo que suponía el 22,58% del total nacional (832.728 personas en lista de espera quirúrgica), siendo la comunidad con mayor peso en el conjunto del país. En cuanto a las consultas con el especialista, los datos del Ministerio indicaban una media de espera de 127 días en Andalucía, frente a los 96 días de media estatal. Además, el 52,7% de las citas pendientes superaban los 60 días de demora.

Por tasa de población, Andalucía registraba 22,58 pacientes en lista de espera quirúrgica por cada 1.000 habitantes. En este indicador, la comunidad con mayor tasa era Cataluña (25,39 por cada 1.000 habitantes), seguida de Cantabria (25,39), La Rioja (22,64), Andalucía (22,58), Murcia (21,74), Extremadura (20,83), Asturias (20,80), Aragón (19,04), Galicia (18,75) y Castilla-La Mancha (17,98).