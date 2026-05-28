Andalucía urge por carta a la ministra de Sanidad una Interterritorial extraordinaria para atajar la huelga de médicos

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, mantiene una reunión de trabajo con las enfermeras referentes escolares del Distrito Jaén. A 28 de mayo de 2026 en Jaén (Andalucía, España). - Ángel Díaz - Europa Press

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), ha anunciado este jueves que ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le urge a convocar "de manera inmediata un Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" (SNS) en el que "también participen los ministros de Hacienda --Arcadi España-- y de Función Pública --Óscar López-- para definitivamente dar una solución a la demanda de los profesionales y de las comunidades autónomas", y poner fin así a la huelga de médicos que ha provocado ya la cancelación de "más de 1,3 millón de actos sanitarios" en Andalucía.

Así lo ha señalado el consejero en un audio remitido a los medios de comunicación en el que ha indicado que, en su carta a Mónica García, le ha trasladado su "preocupación desde Andalucía por la situación generada por las diferentes huelgas de los médicos ante la negociación del Estatuto Marco".

Antonio Sanz ha denunciado que la "incapacidad" de la ministra "para negociar, su soberbia y su prepotencia está generando una tensión creciente entre los profesionales difícilmente sostenible, que puede provocar fracturas irreparables en nuestro sistema sanitario", según ha advertido el consejero, que ha agregado que "lo peor" es "el grave perjuicio que este conflicto está significando para los andaluces".

Así, el consejero ha lamentado que las "cinco convocatorias de huelga" ya desarrolladas han provocado que se hayan "cancelado en Andalucía más de 1,3 millones de actos sanitarios", que incluyen "consultas de atención primaria, de especialidades, de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas que se aplazan como consecuencia de la huelga", que también está conllevando "la suspensión de más de 60.000 actos sanitarios al día" en la comunidad autónoma, según ha advertido también Antonio Sanz.

El consejero en funciones ha remarcado que estas suspensiones conllevan "un coste económico importante, pero sobre todo un perjuicio para la sociedad, que pierde sus consultas, sus operaciones fijadas, sus pruebas diagnósticas", y ha sentenciado que "esta situación para Andalucía es absolutamente insostenible".

Tras expresar el apoyo de la Junta de Andalucía "al colectivo médico en sus reivindicaciones", Antonio Sanz ha sostenido que "la ministra tiene que asumir su responsabilidad de una vez por todas", y por eso, según ha abundado, le insta en la carta que le ha remitido a "convocar de manera inmediata" el referido "Pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".

"La inacción en este momento no es una opción", según ha aseverado también el consejero, quien en esa línea ha advertido de que "cada día de retraso agrava el daño a los pacientes, tensiona más a los profesionales y compromete la sostenibilidad del sistema".

AVISO DE PLANTE DE ANDALUCÍA AL PLENO DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL

En ese punto, Antonio Sanz ha desvelado que, en su carta, advierte además a Mónica García de que, "mientras que no se convoque" ese pleno "extraordinario" del Consejo Interterritorial de Sanidad y "se aborde con seriedad, con rigor y con propuestas una solución definitiva a este grave asunto, Andalucía no va a volver a participar en el Pleno del Consejo Interterritorial".

De igual modo, Antonio Sanz ha sentenciado que Mónica García "ha sido un rotundo fracaso" como ministra y "está haciendo un daño irreparable al sistema sanitario en España", en tanto que "no es capaz de solucionar el conflicto, no es capaz de sentarse ni de tener un minuto para sentarse con los médicos, y debe dimitir", de forma que "deje paso a alguien que sea capaz de dialogar y de ofrecer soluciones", ha añadido.

El consejero ha concluido insistiendo en su reclamación de la convocatoria de Pleno del Consejo Interterritorial del SNS "en el que participen los ministerios de Hacienda, de Función Pública y de Sanidad", y que "definitivamente haya una solución al conflicto con los médicos".

Se trata, según ha finalizado Antonio Sanz, de que "Andalucía y el resto de comunidades autónomas" no sigan "pagando tan caro la negligencia, la dejación de responsabilidades, la irresponsabilidad, la falta de diálogo, la soberbia y la prepotencia de una ministra que, lamentablemente, parece que se alegra con el sufrimiento" que genera que, "como consecuencia de la huelga, no se pueden producir esos actos asistenciales" que se suspenden. "Solo desde de la irresponsabilidad puede entenderse esa actitud de la ministra", ha sentenciado el consejero andaluz en esa línea.