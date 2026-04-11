Aviso amarillo este domingo por lluvias en Almería, Córdoba, Granada y Jaén y oleaje en el Estrecho y costa mediterránea

Archivo - Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. A 28 de enero de 2026, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo avisos de nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Almería, Córdoba, Granada y Jaén. En algunos puntos podrían registrarse acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como fuertes rachas de viento y la presencia de granizo. Además, también estarán activos los avisos amarillos por oleaje en Cádiz y en gran parte de la costa mediterránea.

Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por precipitaciones y tormentas estará vigente desde las 14,00 horas hasta la medianoche en las comarcas de Valle del Almanzora y Los Vélez, donde se prevén acumulaciones de hasta 15 l/m2 en una hora, acompañadas de fuertes rachas de viento.

Dentro de esta misma provincia, también estará vigente el aviso amarillo por fenómenos costeros en las zonas del Poniente y la capital, desde las 12,00 horas hasta el término del día. Ante este aviso, se espera que sople viento del oeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de hasta tres metros.

En Córdoba, las lluvias y tormentas también marcarán la jornada de este domingo, lo que ha motivado la activación del aviso amarillo entre las 15,00 horas y las 6,00 horas de la madrugada en la Subbética cordobesa. En esta zona se estiman acumulaciones de hasta 10 l/m2 en una hora, acompañadas de granizo.

Por su parte, la provincia de Granada contará con la presencia del nivel amarillo por fuertes precipitaciones en las áreas de la Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras entre las 15,00 horas y las 6,00 horas de la madrugada, donde se esperan acumulaciones de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado acompañadas de granizo. Por otra parte, la comarca de Guadix y Baza también contarán con este tipo de fenómenos meteorológicos desde las 14,00 horas y la medianoche. En esta zona se espera una acumulación de 15 l/m2 y fuertes rachas de viento.

Asimismo, cabe señalar que la costa granadina también permanecerá bajo aviso de nivel amarillo por oleaje desde las 12,00 horas hasta el termino de la jornada, donde se espera que sople viento del oeste de 50 a 60 km/h y olas de hasta tres metros de altura.

En cuanto a Jaén, la Aemet mantendrá vigente el nivel amarillo por lluvias y tormentas en numerosas zonas de la provincia. Por un lado, las comarca de Valle del Guadalquivir, Capital y Montes se activarán los avisos por lluvias desde las 15,00 horas hasta las 6,00 horas, mientras que en la zona de Cazorla y Segura estará entre las 18,00 horas y las 6,00 horas. En estas ubicaciones, se estima una precipitación acumulada de entre 15 y 20 l/m2, acompañada de granizo.

Además, la jornada en la provincia jiennense estará marcada por tormentas en las comarcas ya mencionadas junto a la zona de Morena y Condado desde las 14,00 horas hasta la medianoche, donde se espera una acumulación de 15 litros por metro cuadrado y fuertes rachas de viento.

Siguiendo por otras provincias costeras, en Málaga se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros en las comarcas de Axarquía, Sol y Guadalhorce, entre las 9,00 horas de la mañana y el término de la jornada. En estas zonas soplará viento del oeste de 50 a 60 km/h y se esperan olas de entre dos y tres metros.

Bajo este mismo tipo de aviso también permanecerá la provincia de Cádiz, concretamente la zona del Estrecho donde se espera viento del oeste de 50 a 61 km/h en torno a Ceuta y Algeciras desde las 7,00 horas de la mañana hasta las 20,00 horas de este domingo.