El Ayuntamiento de Córdoba pone en marcha el Plan Ola de Calor con 15 plazas, cinco más, en la Casa de Acogida

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, ha informado este lunes de la puesta en marcha del Plan Ola de Calor 2026 desde este día 1 de junio hasta finales de septiembre, con la novedad de incrementar las plazas, de diez a 15, en la Casa de Acogida .

En una rueda de prensa, la concejal ha explicado que está "dirigido principalmente a personas sin hogar, que es uno de los colectivos más vulnerables ahora mismo en la ciudad, las personas que no tienen un techo donde resguardarse en estos momentos de máxima calor".

Así, ha detallado que se ponen a disposición de los usuarios durante todos los días de semana, de 13,00 a 20,00 horas, los espacios climatizados del centro, con comida y merienda, las duchas para refrescarse, un ropero y una consigna para guardar las pertenencias, una sala de televisión y acceso a la prensa, así como información y atención de las trabajadoras sociales.

Mientras, ha recordado que este recurso no tiene pernocta nocturna, sino que a partir de las 20,00 horas los usuarios salen de la casa, al tiempo que ha comentado que "aunque no se ha llegado a la ocupación del 100% en estos últimos años, sí hay una pequeña subida en el uso", después de que "en el año 2024 hubo una ocupación de un 80% y en el año 2025, del 90%".

Igualmente, la edil ha indicado que "del 90% que se ocupa, después de la comida, a partir de las 16,00 horas, hay una salida masiva de personas", de ahí que, junto con la Red Cohabita, se analizará "cuál es el efecto llamada que se origina en esta ola de calor, si es realmente la ola de calor en sí misma o si es una llamada al comedor social". Ante ello, ha avanzado que se verá "la posibilidad de si fuera así poder aumentar un protocolo de comedor social con a lo mejor alguna otra entidad social que ya lo realiza o mantener la subida de plazas de este año para ver hasta qué punto se ocupa la totalidad o no de las 15 plazas".

En cuanto al perfil de usuarios, Contador ha apuntado que "en los últimos años se ha visto mucho el incremento de gente joven, sobre todo extranjeros que están en la ciudad".