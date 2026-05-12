Bendodo pide a Montero rectificar por su falta de "empatía" al tachar las muertes de Huelva como accidente laboral

1086480.1.260.149.20260512140515 Elías Bendodo, en una rueda de prensa con el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. - EUROPA PRESS

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha exigido este martes a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, una "rectificación urgente" y que pida "perdón" por calificar las muertes de dos guardias civiles en Huelva que participaban en una operación contra el tráfico de drogas como accidentes laborales.

"Murieron en acto de servicio. Que la candidata del PSOE diga sin despeinarse que fue un accidente laboral demuestra la talla humana y política", ha reprochado Bendodo en una atención a medios tras denunciar la trama de corrupción en torno a las obras de ampliación del puente del Centenario. El responsable 'popular' ha acusado al Gobierno y a Montero de "falta de empatía y sinceridad". "Hay que tener decencia, dignidad y mostrar una mínima empatía cuando sucede algo como lo que les ha ocurrido a los dos guardias civiles de Huelva que murieron en acto de servicios", ha sostenido Elías Bendodo.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis electoral del Partido Popular ha lamentado que la candidata socialista a presidir la Junta se refiriera al accidente "como si se hubieran resbalado al entrar en la patrullera o como si se les hubiera olvidado ponerse el cinturón de seguridad...". "No, murieron en acto de servicio en la lucha contra el narcotráfico, persiguiendo a narcotraficantes".

Sobre cómo hacer frente al crimen organizado, Bendodo ha explicado que el PP ha presentado un "plan de acción urgente" que pasa por "restaurar la unidad de élite de la Guardia Civil" que "desmanteló el Gobierno"; hay que declarar de "forma urgente" al litoral andaluz y, sobre todo, al Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad operativa; declarar profesión de riesgo la labor de la Guardia Civil y reformar el marco penal para que el crimen organizado sea juzgado en la Audiencia Nacional.

En relación con la campaña de las autonómicas del 17M, Elías Bendodo ha insistido en que "me apuesto que se inventará algún rollo" el día después de las votaciones para "decir que se tiene que volver para Madrid". "Está siempre enfadada porque cuando uno está a disgusto en un sitio se le nota, y ella está en Andalucía a disgusto, no quería venir, la obligaron".

Sobre el debate en Canal Sur, el responsable nacional del PP ha sostenido que "el partido único de la oposición --en alusión al bloque de las izquierdas-- lo que intentó es criticar a Juanma Moreno, pero no hicieron ninguna propuesta seria. Montero tiene más pasado que futuro, esa es la realidad. Su modelo para Andalucía ya lo vimos: millón de parados, infierno fiscal, 100 subidas de impuestos, los ERE... Esa es la candidata del PSOE", ha sentenciado.