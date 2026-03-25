La carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba estrena zonas totalmente accesibles y tramos en silencio

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Manuel Murillo, en los palcos de Semana Santa junto a la Puerta del Puente. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba, Julián Urbano, y el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, Manuel Murillo, han visitado este miércoles el montaje de los palcos de Semana Santa, en el entorno de la Puerta del Puente, dentro de la carrera oficial, que este año estrena zonas totalmente accesibles y tramos en silencio al paso de las hermandades y cofradías.

En declaraciones a los periodistas, el concejal ha agradecido a la Agrupación de Cofradías este montaje, porque no es como todos los años, al contar con "nuevos elementos, como realizar un sistema de palcos mucho más accesible e inclusivo", a la vez que "hay muchos más tramos en silencio que se han implementado por todas las hermandades, en favor de las personas que tienen autismo".

Además, el concejal ha pedido a los visitantes y cordobeses estar "muy atentos a las indicaciones que se hagan por parte de los agentes de seguridad, que irán informando e intentando coordinar la magnífica Semana Santa". Ante ello, ha indicado que "desde el centro de coordinación se implementa este año la Inteligencia Artificial", para "intentar mejorar en la medida de las posibilidades disfrutar de una Semana Santa plena para todos".

Al respecto, ha valorado que toda la plantilla de bomberos y unos 400 efectivos de Policía Local estarán disponibles para la seguridad no solamente de la Mezquita-Catedral y su entorno, "sino alrededor de los templos donde las hermandades salen y entran". Junto a la Policía Local y Bomberos, estarán Sadeco, Emacsa y todos los servicios municipales "al servicio de la Semana Santa y la Agrupación de Hermandades y Cofradías".

Por su parte, el presidente de la Agrupación ha explicado que en el montaje de la carrera oficial "se cumple toda la planificación que había, que era terminar el Viernes Dolores", después de que "el compromiso con el Ayuntamiento y con la Delegación de Cultura era reducir los tiempos de instalación para que la afección fuera la menor posible", algo que "se ha conseguido", ha resaltado.

Entre algunos aspectos, ha indicado que "se han bajado bastante las instalaciones para que la afección visual sea la menor posible", a lo que ha añadido que la zona cuenta con "muchas incorporaciones para este año, como son los tramos para atender a las personas del espectro autista y con más novedades, como la accesibilidad a todos y cada uno de los espacios donde hay sillas y palcos". "Prácticamente las 4.000 sillas que hay y que se van a instalar el viernes y los más de 400 palcos están prácticamente vendidos", ha afirmado.

"EL PROBLEMA DE LA OCUPACIÓN HOTELERA"

Mientras, el delegado ha declarado que "es muy importante este momento dentro del calendario y lo mejor de todo es que este año hay una previsión de un tiempo que va a ser suave y cálido, con el cual se va a disfrutar de una Semana Santa de categoría".

No obstante, ha avisado de que "uno de los principales problemas va a ser la ocupación hotelera, que está muy por debajo de lo que se espera en una época como ésta", ante la situación de las infraestructuras de comunicación, que "si bien es un problema estructural, se arrastra desde hace muchos años y se ha agravado con los últimos incidentes".

Ante ello, el concejal ha advertido del "impacto económico, que será importante en esta Semana Santa, por las deficiencias en las infraestructuras de transporte".