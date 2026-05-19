CCOO-A califica de "histórico" el acuerdo por el que la plantilla del Infoca recibirá un complemento extra

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la firma del preacuerdo con los sindicatos de Infoca. A 11 de mayo de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha calificado de "histórico" el acuerdo para el personal de la agencia de emergencias de Andalucía (EMA) --Infoca--, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 12 de mayo y publicado este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El acuerdo regula la retribución excepcional para el personal laboral de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (EMA), "un paso que supone la aprobación definitiva del denominado 'Complemento de Experiencia Operativa y Desarrollo Profesional para la Gestión de Emergencias', una medida que hemos exigido con firmeza para hacer justicia a la plantilla integrada".

La sección sindical de CCOO en la agencia ha puesto en valor en un nota el acuerdo "fruto directo de la lucha sindical y la capacidad de negociación de nuestra organización", al tiempo que ha agradecido a los trabajadores de la EMA su lucha y apoyo y a la federación de Industria de CCOO de Andalucía por su contribución a conseguir este "logro histórico". "El nuevo complemento reconoce, por fin, el capital intelectual y la alta especialización técnica del trabajo que realizan los profesionales de emergencias en la nueva estructura de la Agencia", ha explicado el sindicato. La federación de Industria de CCOO de Andalucía ha aseverado que este acuerdo es de "estricta justicia".

"Los trabajadores de la EMA han asumido nuevas competencias y una mayor responsabilidad bajo un mando único de gestión integral, lo que debía verse reflejado en sus condiciones salariales". La organización ha subrayado que "no dejará de presionar hasta que el Gobierno cumpla íntegramente todos sus compromisos con la clase trabajadora".

Por otra parte, el sindicato ha lamentado que otras organizaciones no se hayan sumado a los avances "reales" que "dignifican" la profesión y mejoran el poder adquisitivo de las familias y que suponen incrementos salariales, en muchos casos, superiores al 15%. Finalmente, aunque existe satisfacción por el logro alcanzado, tanto la federación de Industria como la sección sindical de CCOO en la EMA han advertido de que "el compromiso del Gobierno no puede terminar aquí", al tiempo que han dejado claro que "permaneceremos vigilantes para asegurar que este acuerdo se adapte y se extienda al resto del personal de la agencia Amaya, garantizando que nadie quede atrás en esta adecuación retributiva".