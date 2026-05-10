CCOO muestra su respaldo a las reivindicaciones de PTIS de Andalucía que irá a la huelga el día 13

Archivo - Imagen de archivo de anteriores manifestaciones de trabajadores PTIS (Personal Técnico de Integración Social) - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La federación de Enseñanza de CCOO en Andalucía ha mostrado su respaldo una vez más a las reivindicaciones del Personal Técnico de Integración Social (PTIS) que irá a la huelga el próximo 13 de mayo para denunciar la "precariedad" de sus condiciones laborales y "el deterioro" que sufre la atención educativa.

Así lo han informado en una nota, en la que el sindicato defiende el apoyo, como vienen haciendo, han señalado, "desde hace más de 15 años", a estas reivindicaciones del colectivo "ante la situación estructural de inestabilidad que afecta a estas profesionales, fundamentales para la inclusión educativa".

Entre los principales motivos de la huelga destacan las jornadas parciales y contratos discontinuos, "que generan inseguridad económica y dificultan la conciliación", dice CCOO; así como la falta de reconocimiento profesional y el mantenimiento de un modelo "basado en la externalización del servicio, que precariza el empleo y reduce la calidad de la atención".

Además, el sindicato ha alertado del "progresivo deterioro de los recursos destinados a la atención a la diversidad, lo que se traduce en una sobrecarga de trabajo" y en "un impacto directo sobre el alumnado más vulnerable". En este sentido, CCOO ha criticado que "las políticas actuales suponen menos recursos y más exclusión en el sistema educativo público andaluz".

"Las trabajadoras reclaman igualdad de condiciones laborales y salariales, equiparándose a las PTIS de la Junta de Andalucía; contrataciones a jornada completa durante el curso escolar completo; reversión a lo público del servicio externalizado; reconocimiento de su labor educativa y refuerzo de plantillas, así como el cumplimiento íntegro de sus derechos por parte de las empresas", ha precisado CCOO.

Así, desde el sindicato han exigido, "por garantizar el cumplimiento de estas exigencia", a la Agencia Pública Andaluza de Empleo (APAE) que "vele, mediante una vigilancia férrea, por garantizar los derechos de las personas trabajadoras y por el cumplimiento en su totalidad del XVI Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad".

Desde CCOO han insistido en que la situación de las PTIS "no solo afecta a las condiciones laborales del colectivo, sino que compromete el derecho a una educación inclusiva y de calidad". Por ello, han hecho un llamamiento a la Administración "para que atienda de manera urgente estas demandas y abra un proceso de negociación real".

"La huelga del 13 de mayo se plantea como una respuesta necesaria ante la falta de avances y como una defensa tanto de los derechos laborales de los y las trabajadoras del sector como también del sistema educativo público", han concluido desde el sindicato.