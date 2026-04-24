CCOO respalda la huelga en Glovo, que empieza este viernes, por el ERE que afectará a 220 trabajadores en Andalucía

Archivo - Una mochila de Glovo por una calle del centro de Madrid, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Andalucía ha mostrado este viernes su "apoyo firme" a la huelga convocada en Glovo en toda España y que comienza este viernes, en respuesta a la política laboral de la empresa que ha propuesto un ERE que afectará a 220 trabajadores sólo en Andalucía.

En Andalucía, el impacto del expediente de regulación de empleo anunciado por Glovo alcanza a 220 trabajadores dentro de un ERE nacional que puede afectar hasta a 750 repartidores. "Esta amenaza no es un simple ajuste empresarial: es una agresión directa contra el empleo, contra la estabilidad de cientos de familias y contra el derecho de la plantilla a trabajar con condiciones dignas", ha criticado CCOO en una nota.

El sindicato avisa de que Glovo pretende "normalizar un modelo basado en la presión constante sobre la plantilla, la incertidumbre laboral y la falta de garantías, incluso después de años de conflicto por su modelo de contratación y tras el proceso de laboralización derivado de la Ley Rider. La empresa no puede presentarse como modernidad mientras descarga todos los costes sobre quienes reparten, recorta empleo y amenaza el sustento de cientos de personas trabajadoras".

Por ello, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía ha hecho un llamamiento a secundar activamente la huelga convocada este 24 de abril de 20,00 a 00,00 horas, el sábado 25 durante toda la jornada y el domingo 26 de 12,00 a 16,00 horas. El sindicato reclama la retirada de las medidas "lesivas" para la plantilla, una negociación "real" y el respeto "efectivo" a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.

El sindicato apela también a la ciudadanía andaluza para que durante los días de huelga "no realice pedidos a través de Glovo, como gesto de solidaridad con quienes sostienen el servicio y hoy están defendiendo algo tan básico como su empleo y su dignidad". "No consumir esos días es una forma clara y directa de apoyar la protesta y de rechazar un modelo empresarial que pretende debilitar a la plantilla mediante el miedo y la precariedad".