Centro Municipal de Acogida de Jaén flexibilida horario y estancia para personas sin hogar ante aviso amarillo por calor

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JAÉN 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que el Centro Municipal de Acogida flexibiliza horario y estancia 24 horas para personas sin hogar en sus 48 plazas ante el aviso amarillo por calor.

Tal y como ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, la edil de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, ha afirmado que ante el aviso amarillo por altas temperaturas que ha emitido el 112 para este fin de semana "conviene recordar que este centro en la carretera de Granada brinda un refugio climático a personas transeúntes durante todo el día, junto a comida y pernoctación".

En este sentido, ha añadido que "normalmente el horario del centro se restringe durante el día a las horas de la comida y la cena y a la pernoctación en la noche, pero conscientes de que se van a registrar temperaturas de unos 38 grados este fin de semana desde el Patronato se está permitiendo que las personas que lo deseen de forma voluntaria puedan estar en el centro refugiadas el tiempo que necesiten".

Desde el Ayuntamiento se ha subrayado que se trata de un recurso que funciona todo el año y quien quiera puede utilizarlo para que estos días puedan estar a cubierto como refugio por el calor.

La concejala ha incidido en que se trata de una situación puntual de este fin de semana y algunos días más y que el dispositivo contra el calor para personas sin hogar se activará en la primera quincena de junio como viene siendo habitual.