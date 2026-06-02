La CHG destaca el trabajo continuado para recuperar La Charca de Pegalajar (Jaén), de nuevo con agua tras años de sequía

Visita a La Charca de Pegalajar. - CHG

PEGALAJAR (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha destacado el "trabajo continuado" para recuperar La Charca de Pegalajar (Jaén), que, gracias también a las lluvias del pasado invierno, vuelve a tener la lámina de agua en toda su superficie.

En concreto, el histórico manantial de la Fuente de la Reja volvió a brotar el pasado 6 de marzo, "devolviendo a vecinos y visitantes una imagen que no se veía desde 2021".

Algo que ha podido comprobar este martes la presidenta de la CHG, Gloria Martín, durante una visita al municipio, junto al subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, y al jefe de Planificación Hidrológica, Víctor Cifuentes.

El tren de borrascas que atravesó la cuenca del Guadalquivir a principios de año ha sido importante para esta recuperación y "ha dado respaldo al trabajo continuado que la CHG viene desarrollando desde hace años para la recuperación del acuífero de Fuente de la Reja", una masa de agua declarada sobreexplotada en 1992 ante la pérdida de caudales experimentada por La Charca.

Martín ha explicado que la Confederación comenzó en 2006 un Plan de Ordenación de Extracciones para recuperar el acuífero, afectado por décadas de sobreexplotación, y que desde entonces se han ejecutado actuaciones clave que han permitido reducir la presión sobre el sistema, según ha informado el Organismo de cuenca.

En 2009, se construyó el sondeo del Peñón desde el acuífero Septentrional para el abastecimiento Mancha Real, evitando que este municipio captara del acuífero del Estanque, que es el que alimenta directamente a La Charca. También se ejecutó la conexión al manantial de Los Charcones como refuerzo del suministro.

Seis años más tarde, se puso en marcha el sondeo Barrena, que capta del acuífero mioceno local y aporta cerca del 20 por ciento del consumo de Mancha Real, disminuyendo así su dependencia del acuífero del Estanque.

En el año 2020, el Ayuntamiento de Pegalajar construyó el sondeo de abastecimiento para la pedanía de La Cerradura, una infraestructura que capta del vecino acuífero de Almadén y que permitirá reducir alrededor de un diez por ciento la demanda del municipio sobre el acuífero del Estanque.

Paralelamente, el Consistorio está desarrollando trabajos de detección de fugas para mejorar la eficiencia de la red y ha actualizado recientemente el precio del agua con el fin de fomentar un uso más responsable.

PRÓXIMAS ACTUACIONES

En la actualidad, la CHG está elaborando el proyecto de conexión de La Guardia de Jaén al sistema Quiebrajano-Víboras, lo que permitirá clausurar los sondeos actuales y eliminar la presión que este municipio ejerce sobre el acuífero Septentrional. Además, va a licitar la ejecución de la conexión del nuevo sondeo de La Cerradura con el depósito municipal de Pegalajar.

Todas estas actuaciones se presentan y analizan anualmente en las reuniones del Plan de Ordenación de Extracciones, celebradas bajo la coordinación de la Oficina de Planificación Hidrológica en las dependencias de la CHG en Jaén.

En ellas, también se abordan otros aspectos relevantes como la adecuación del consumo de los sondeos del Santo Reino, que han reducido su demanda a menos de la mitad tras las obras de renovación, proporcionando "un importante respiro al acuífero Septentrional", del que captan Mancha Real y La Guardia.

Con ello, Pegalajar queda como única demanda significativa del acuífero del Estanque, ahora apoyado por el nuevo sondeo de La Cerradura.

La presidenta ha señalado que para consolidar definitivamente el equilibrio hídrico del sistema es necesario culminar las actuaciones previstas en la planificación hidrológica.

En este sentido, ha afirmado que la CHG seguirá trabajando con los diferentes entes implicados en la gestión y planificación del agua, así como con el ámbito científico-técnico y el tejido social del territorio, para asegurar la recuperación definitiva del acuífero y preservar un enclave, el de Pegalajar, que forma parte del patrimonio natural y cultural de Jaén.