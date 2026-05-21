Cielos poco nubosos o despejados y máximas de 37 grados durante El Rocío 2026

Romeros de las Hermandades de la provincia de Sevilla cruzan el Vado del Quema. A 20 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha destacado este jueves que las temperaturas se mantendrán sin cambios hasta el Lunes de Pentecostés con máximas de 37 grados y mínimas de 18 grados en Almonte, "valores relativamente altos para esta época del año". Por tanto, durante la romería del Rocío 2026 los cielos lucirán poco nubosos o despejados y habrá poco viento.

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha informado que en esta misma semana el año pasado las temperaturas no superaron los 32 grados de máximas, señalando que "se ha adelantado el calor con respecto al año pasado en más o menos una semana". Además, "las temperaturas actuales se van a mantener al menos durante diez días consecutivos", de ahí que "no se descarta activar aviso de nivel amarillo por altas temperaturas en la campiña de Sevilla y Córdoba este fin de semana".

Sin embargo, Sevilla se mantiene como la provincia más calurosa durante estos días, según las previsiones, con temperaturas que alcanzarán los 38 grados y noches tropicales con temperaturas mínimas de 20 grados. Córdoba será otra de las provincias andaluzas más calurosas durante estos días con temperaturas que oscilarán entre los 36 y los 16 grados.

En Jaén las temperaturas también serán relativamente altas para esta época del año, con 35 grados de máximas y 18 de mínimas. Igualmente en Granada las temperaturas serán similares ( 17-34 grados).

Sin embargo, en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Málaga las temperaturas serán algo más bajas, situándose entre los 20-30 grados, 21-29 grados, 16-32 grados y 19-27 grados, respectivamente. De esta manera, Huelva junto a Jaén contarán con las temperaturas mínimas más bajas (16) y Málaga con las máximas más suaves (27).