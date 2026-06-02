Cinco detenidos tras desmantelar un punto de venta de drogas muy activo en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

La Guardia Civil culminado una operación en Peñarroya-Pueblonuevo con la detención de cinco personas por tráfico de drogas, organización criminal y defraudación de fluido eléctrico. - GUARDIA CIVIL

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha culminado una operación en Peñarroya-Pueblonuevo con la detención de cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, otro de organización criminal y dos de defraudación de fluido eléctrico, dado que dos de las viviendas registradas mantenían un enganche ilegal a la red eléctrica.

Según ha informado la Benemérita, la actuación, coordinada por el puesto de la Guardia Civil de Peñarroya-Pueblonuevo, se inició en el mes de octubre de 2025 y permitió comprobar la existencia de un punto de venta de drogas establecido en la localidad, a donde acudían personas vinculadas con el mundo de las drogas. Ante estas sospechas, los guardias civiles registraron tres inmuebles, al tener indicios suficientes de la existencia de menudeo de drogas.

Fruto de los registros de esta primera actuación, el Instituto Armado detuvo a tres personas, desmanteló un punto de venta de drogas muy activo e intervino más de 300 gramos de cocaína, así como 335 gramos de hachís, unos 125 gramos de marihuana, dinero, básculas de precisión, varias armas blancas de grandes dimensiones, dinero y demás utensilios relacionados con la venta de sustancias estupefacientes.

Posteriormente, y fruto del análisis de la documentación y del avance de las investigaciones, ante la sospecha de que pudiera haber varias personas más implicadas, la Guardia Civil ha detenido en fechas recientes a otras dos personas más.

Dicha operación contra el tráfico de drogas en Peñarroya-Pueblonuevo se ha saldado con un total de cinco personas detenidas por los delitos contra la salud pública --tráfico de drogas--, pertenencia a grupo/organización criminal y defraudación de fluido eléctrico, atribuyendo además a tres de los detenidos un delito de blanqueo de capitales.

Los detenidos, la droga intervenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, acordando durante la primera fase de la operación el ingreso en prisión de tres de los detenidos.