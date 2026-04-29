COAG exige a Hacienda una rebaja para el olivar de los módulos por la pérdida de un 31% de producción en Jaén

Archivo - Olivares con la aceituna caída en el suelo por el tren de borrascas de principios de año/Archivo - COAG - Archivo

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria COAG Jaén ha exigido al Ministerio de Hacienda una rebaja para el olivar de los módulos fiscales a cero, al considerar que "no es lógico pagar por un beneficio que no se ha tenido", tras perder la provincia de Jaén, la mayor productora de aceite del mundo, un 31 por ciento de cosecha respecto a la pasada campaña y casi un 20 por ciento respecto a lo inicialmente aforado.

El secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar de COAG Andalucía, Francisco Elvira, ha apuntado que es "intolerable pagar por un beneficio que muchas familias no han tenido", ya que "no han podido recoger apenas aceituna, o lo han hecho con calidades inferiores, y sin embargo, sí han tenido que hacer frente a todos los costes".

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura reflejan la realidad de la cosecha de aceite de oliva en la provincia de Jaén, que ha finalizado de "forma tardía y abrupta" por las borrascas.

El aforo oficial de la Junta de Andalucía, publicado en el mes de octubre de 2025, ya preveía una cosecha media, un 15,3 por ciento menor que la producción final de la campaña anterior, pero finalmente esas pérdidas en la provincia se han disparado hasta el 31 por ciento.

Primero la falta de lluvia, en momentos clave, y después las borrascas que impidieron coger gran parte de la producción en la provincia, han originado que se terminara la campaña en Jaén, con casi un 20 por ciento menos de la producción de aceite prevista en los aforos, y 175.797 toneladas (un 31 por ciento) menos que la producción de la anterior campaña.

Para poner en contexto lo que significa perder 176.000 toneladas de producción en la provincia de Jaén, Elvira ha apuntado en una nota informativa que hay que tener en cuenta que el año pasado todo Portugal produjo 177.000 toneladas de aceite, que Grecia en campañas malas produce poco más de 100.000 toneladas y que la producción de países como Marruecos y Siria, es de más o menos 100.000 toneladas de aceite.

Asimismo, desde COAG se ha incidido en que el sistema de módulos está desactualizado en sus cálculos, ya que el 0,26 general, "está muy por encima de la rentabilidad real del cultivo", debido a la subida de los costes de producción que tienen que asumir los agricultores, cuando en los últimos años se han incrementado la mano de obra, materias primas, abonos, energía, mientras se mantiene el mismo índice en la última década.

También se ha referido a las "grandes pérdidas" que han sufrido los ganaderos, especialmente los de ovino trashumante, que, con las lluvias persistentes en plena paridera, veían morir a los corderos recién nacidos por decenas, algunos superando el centenar, sin poder hacer nada.

Finalmente, el almendro de la provincia de Jaén también ha sufrido en algunas zonas, debido a las bajadas de temperaturas en momentos de floración que han dado al traste con la producción.