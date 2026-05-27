Cinco heridos por arma de fuego, uno grave, en un ajuste de cuentas entre clanes en Huelma (Jaén)

JAÉN 27 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas heridas por arma de fuego, una de ellas de gravedad, es el balance provisional del ajuste de cuentas que han protagonizado en Huelma (Jaén) dos clanes rivales.

Según han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press, todo ocurría pasadas las 12 de la noche cuando miembros de un clan, procedentes de Almería, llegaban hasta Huelma para supuestamente ajustar cuentas a los miembros del conocido como clan de los Saúles. El origen de todo, un homicidio ocurrido el año pasado en Adra (Almería).

El suceso ha tenido lugar en la calle Rocabril, cuando comenzaron a abrir fuego hacia las personas que se encontraban a las puertas de sus casas.

De esta forma, resultaron heridas cinco personas, una de ellas, tal y como ha adelantado Canal Sur Radio, se encuentra ingresada muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Medico Quirúrgico de la capital jiennense, a donde fue trasladado, mientras que las otras tres personas fueron derivadas hasta el Hospital Neurotraumatológico.

Tras dejar heridas a cinco personas, los miembros del clan procedentes de Almería se dieron a la fuga. La Guardia Civil mantiene un amplio operativo de búsqueda por las provincias de Granada, Jaén y Almería para detener a los autores del tiroteo, algunos de ellos ya identificados.