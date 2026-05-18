Denuncian un intento de robo en una de las casetas de la Feria del Libro de Jaén

Archivo - Casetas par ala Feria del Libro en la calle Roldán y Marín/Archivo - ASOCACIÓN PROVINCIAL DE LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS

JAÉN 18 May. (EUROPA PRESS) -

La organización de la Feria del Libro de Jaén ha denunciado un intento de robo en una de las casetas situadas en la calle Roldán y Marín.

Según ha indicado la organización, el incidente se ha registrado en la madrugada del sábado al domingo. El responsable de una de las firmas expositoras se ha encontrado que, cuando ha ido a abrir, la puerta de la caseta estaba abierta y la cerradura tenía signos de haber sido forzada.

Tras el susto inicial por lo que pudiera haber pasado, una vez que ha entrado a la caseta ha comprobado que todo estaba bien salvo algún pequeño desorden, y que en principio no faltaban libros.

Sí ha echado en falta el cargador de su teléfono móvil y el cargador del datáfono que había dejado en una de las estanterías. Son los únicos elementos que se habrían llevado salvo que, una vez realice un recuento pormenorizado de todos los libros, falte algún ejemplar.

"Lamentamos lo ocurrido y no ocultamos nuestra sorpresa porque es la primera vez que ocurre algo así", han apuntado, al tiempo que han resaltado que "sí resulta un alivio que el intento de robo haya quedado prácticamente en nada, dato éste que confirma que los protocolos de la feria funcionan bien".

A todos los expositores se les recomienda que nunca dejen dinero en las casetas y que la recaudación sea retirada diariamente y depositada en alguna entidad bancaria. "Todos los expositores siguen al pie de la letra este consejo por lo que nunca hay dinero en efectivo en las casetas", ha apuntado Francisco González, presidente de la Asociación Provincial de Librerías y Papelerías de Jaén, entidad organizadora de la feria.