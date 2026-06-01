Desarticulado un centro de producción de marihuana y hachís en una nave industrial de Santa Fe (Granada)

Se intervinieron 1.066 plantas de cannabis sativa, de las cuales 58 eran plantas madre destinadas a la obtención de esquejes, 31,15 kilos de marihuana envasada al vacío, 13,6 kilos de polen y 6,46 kilos de picadura de marihuana - GUARDIA CIVIL

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Corvus Aule', ha detenido a dos individuos de nacionalidad búlgara de 29 y 30 años como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de drogas, tráfico de drogas y defraudación eléctrica, tras desarticular un centro de producción de marihuana y hachís ubicado en una nave industrial de la localidad de Santa Fe (Granada).

Según el relato del cuerpo armado difundido en un comunicado, la investigación se inició en abril cuando agentes del área de investigación de Santa Fe tuvieron conocimiento de que, en una nave situada en el polígono industrial del municipio, podría estar desarrollándose una actividad ilegal relacionada con el cultivo y el tráfico de drogas.

A partir de ese momento, los agentes investigadores realizaron diversas vigilancias discretas y las verificaciones oportunas, que confirmaron la existencia de un centro de producción plenamente operativo.

El pasado lunes 25 de mayo, se activó un operativo policial para la entrada judicial y registro de la nave, durante el cual los agentes investigadores contaron con el apoyo y protección de agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de la Compañía de Armilla, además de la colaboración de los técnicos de la compañía eléctrica Endesa para la detección y desconexión de enganches de luz fraudulentos.

En el momento del registro, dos varones que se encontraban en el lugar huyeron a pie al verse sorprendidos, pero la rápida actuación de los guardias civiles permitió interceptarlos en un olivar próximo y detenerlos. Estas personas residían en el interior de la nave y se encargaban de custodiar toda la infraestructura.

PRODUCCIÓN MASIVA DE ESQUEJES

En el interior de la nave, con una superficie aproximada de 4.000 metros cuadrados, los agentes localizaron diferentes espacios diferenciados y habilitados con maquinaria para las distintas fases del proceso: esquejado, secado, producción y envasado, tanto de marihuana como de hachís. Se trataba de un centro de producción masiva de esquejes, ya que en el lugar se observaron restos de más de mil plantas madre.

Asimismo, los técnicos de la compañía suministradora confirmaron la existencia de un enganche ilegal a la red, con una potencia estimada de unos 300 amperios (consumo muy superior a una vivienda normal, que suele rondar entre 25 y 40 amperios), y lo desconectaron.

Tras el registro, se intervinieron 1.066 plantas de cannabis sativa, de las cuales 58 eran plantas madre destinadas a la obtención de esquejes, 31,15 kilos de marihuana envasada al vacío, 13,6 kilos de polen y 6,46 kilos de picadura de marihuana. Por otro lado, se destruyó el material de cultivo y producción, valorado aproximadamente en 150.000 euros.

Finalizada la instrucción de diligencias, los dos presuntos autores de los delitos reseñados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe, que decretó su ingreso en prisión.