Desarticulado un grupo delictivo especializado en robos en viviendas de Baeza e Ibros (Jaén)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de agentes del Puesto Principal de Baeza, ha desarticulado un grupo delictivo presuntamente dedicado a la comisión de robos en viviendas y otros delitos contra el patrimonio en las localidades de Baeza e Ibros (Jaén).

Tal y como ha emitido la Benemérita en una nota, la investigación, desarrollada durante los últimos meses, se ha saldado con la detención de siete personas y la investigación de otras dos, con edades comprendidas entre los 25 y los 47 años, como presuntos responsables de un total de 21 hechos delictivos.

En concreto, las actuaciones se iniciaron tras detectarse varios robos cometidos con características similares, lo que permitió a los agentes constatar la existencia de un mismo 'modus operandi'. Los autores actuaban de forma coordinada y seleccionaban principalmente viviendas unifamiliares. Mientras uno de ellos accedía al interior de los inmuebles tras escalar y forzar los accesos, otros integrantes permanecían en las inmediaciones realizando labores de vigilancia, con el objetivo de "facilitar la huida y evitar la acción policial".

Como resultado de las pesquisas practicadas, la Guardia Civil ha logrado esclarecer doce delitos de robo con fuerza en interior de viviendas, un delito de robo con violencia e intimidación, cuatro delitos de hurto, un delito de allanamiento de morada, un delito de daños y dos delitos de estafa.

Según la investigación, estos últimos delitos fueron cometidos mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias sustraídas, utilizadas posteriormente para realizar extracciones de dinero en distintos salones de juego de la comarca. Asimismo, los agentes han recuperado parte de los efectos sustraídos, entre ellos diversas joyas.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos e investigados, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión del principal investigado.