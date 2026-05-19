Desmantelada una vivienda en Granada dedicada al tráfico de drogas y detenido el responsable de su distribubción

En la entrada y registro de la vivienda se localizaron 1.510 gramos de hachís, 1.180 gramos de cogollos de marihuana, 9.765 euros, dos puñales, un machete, 25 cartuchos de escopeta, una pistola de air soft y dos balanzas de precisión. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el Distrito Sur de Granada a un varón de 52 años como presunto responsables de un delito de tráfico de drogas. En la entrada y posterior registro de la vivienda se localizaron 1.510 gramos de hachís, 1.180 gramos de cogollos de marihuana, 9.765 euros, dos puñales, un machete, 25 cartuchos de escopeta, una pistola de air soft y dos balanzas de precisión.

Así lo ha dado a conocer el cuerpo en una nota informativa en la que detalla que la investigación llevada a cabo por parte del grupo de Delincuencia Urbana Sur consiguió suficientes indicios para determinar la existencia de un punto de droga en un piso del distrito centro y solicitó la autorización judicial para el registro del mismo.

La investigación, denominada 'Operación Nikosia', ha sido llevada a cabo por el grupo de Delincuencia Urbana de la Comisaría Sur, que localizó a una persona que actuaba por el barrio del Zaidín y que se dedicaba a la distribución a pequeña escala de sustancias estupefacientes, concretamente de hachís y marihuana.

Para este menudeo, su "modus operandi" habitual consistía en permanecer en una cafetería cercana a su inmueble hasta que recibía la llamada de un posible comprador, momento en que se dirigía rápidamente a su domicilio, recogía la sustancia estupefaciente y hacía contacto al punto acordado donde se realizaba la transacción, volviendo nuevamente a la cafetería.

Con unos claros indicios de un presunto delito de tráfico de drogas, los agentes de forma motivada solicitaron al juzgado autorización para realizar la entrada y registro en el domicilio del investigado. Esta acción la desarrolló la Brigada Provincial de seguridad ciudadana (UPR) y con la colaboración de guías caninos.

El investigado, el cual convivía con su mujer y un hijo de 20 años de edad, fue sorprendido dentro del domicilio durante la realización del registro. Los agentes pudieron localizar objetos de su interés en casi todas las estancias de la vivienda. En la zona de comedor los policías encontraron 144 bellotas de hachís con un peso de 1.510 gramos. En diversos puntos del mismo comedor se localizaron numerosas cantidades de dinero de manera aislada alcanzando la totalidad de 9.765 euros.

En otros lugares de la vivienda los agentes aprehendieron 1.180 gramos de cogollos de marihuana listo para su venta, dos puñales, un machete de color negro con funda, 25 cartuchos de escopeta del calibre 12, una pistola de air soft y dos balanzas de precisión.

El detenido, con una decena de antecedentes policiales previos, ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.