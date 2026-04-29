Desmanteladas dos viviendas con drogas y armas en Baza (Granada) con tres detenidos

Droga y dinero intervenido en Baza (Granada). - POLICÍA NACIONAL

BAZA (GRANADA), 29 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Baza (Granada) a dos hombres y una mujer por delitos contra la salud pública y tráfico de drogas al ser considerados presuntos responsables de dos viviendas donde se encontraron diversas cantidades de droga, armas y dinero fraccionado.

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo Operativo local de Comisaría de Policía Nacional de Baza. A raíz de las pesquisas policiales, los agentes pusieron su punto de mira en un residente de la localidad que, presuntamente, se estaría dedicando a la venta de sustancias estupefacientes, en este caso realizando un "reparto a domicilio" y ejerciendo el mismo a través de un patinete eléctrico.

Dicho varón habría sido controlado policialmente en la localidad reiteradamente pon conducir una motocicleta sin carné y de forma temeraria y, en todas las ocasiones anteriores entre sus pertenencias habría portado alguna sustancia prohibida, así como dinero en efectivo.

De este individuo, de 38 años, concluyó la investigación que las cantidades de dinero de las que habitualmente disfrutaba no estaban en concordancia con su falta de actividad laboral durante los últimos años, por lo que el grupo investigador solicitó judicialmente el registro del lugar donde vivía.

En la realización del registro, además del principal investigado, se encontraban en la morada dos personas más, hombre y mujer, de los cuales ha podido probar la investigación su participación activa en los delitos contra la salud pública y tráfico de drogas.

En dicha vivienda los agentes pudieron confirmar todos los indicios de las pesquisas previas, encontrando en la misma marihuana, cocaína y heroína.

Además, se localizó entre las diferentes estancias una gran cantidad de dinero en efectivo fraccionado, superando los 8.300 euros.

También se aprehendieron dos patinetes eléctricos que utilizaba el detenido para el transporte de la droga, cuatro teléfonos móviles, un machete, una carabina de aire comprimido y una cámara de video vigilancia.

Los policías también llevaron a cabo un segundo registro en una propiedad de la mujer detenida en la investigación.

En el mismo intervinieron una bolsa de plástico con cogollos de marihuana, así como otros elementos definitorios para la realización del tráfico de drogas: una habitación habilitada para el cultivo de cannabis, maceteros, lámparas halógenas, fertilizantes, envasadoras y bolsas para el menudeo.

Los detenidos son dos varones de 38 y 55 años respectivamente y una mujer de 45, todos con antecedentes policiales previos.

Los tres han pasado a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baza, acabando con la gran alarma social e inseguridad ciudadana que generan estas viviendas dedicadas al "menudeo de drogas".